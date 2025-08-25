Crítica el término popular 'charca' y esta es su nueva propuesta

La creadora de contenido Nuria (@nuriauriel) ha subido un vídeo a su cuenta de TikTok reflexionando sobre el término popular 'charca' y proponiendo un nuevo concepto: ser Dubái.

"El término 'charca' se está empezando a desvirtuar un poco, porque la gente ve charca como sinónimo de pobre, por lo que creo que es mucho mejor el concepto 'Dubái'", ha comentado la tiktoker.

"Que cuando tú te imaginas a una persona que su destino favorito de vacaciones sería Dubái, todos tenemos en el imaginario al mismo tipo de persona", ha asegurado Nuria.

"Lista de cosas Dubái: la mayoría de futbolistas son muy Dubái; Lamine Yamal es como Dubái; Cristiano Ronaldo es Dubái", ha comenzado a enumerar la creadora de contenido, como ejemplos para entender este nuevo término.

"Promocionar retoques estéticos, que he visto que lo hacen mucho las de 'La Isla de las Tentaciones' es lo más Dubái que he visto en mi vida", ha añadido la usuaria.

"Los Pomeranian, gritan Dubái. Estas personas que tienen este tipo de perro chiquitito, con pedigrí, que te viene el perro hasta con el QR de lo marca que es", ha bromeado la tiktoker.

"Las VIP de las discotecas son, creo, como el epítome de lo Dubái. Anuel es súper es Dubái; la Velada del año; la Kings League es muy Dubái; Gerard Piqué podría ser muy Dubái; los pitillos; los cayetanos wannabe que performan ser cayetanos pero no lo son...", ha continuado Nuria.

"Hay más cosas, pero se me va a hacer el vídeo muy largo. No es malo ser Dubái. A mí la ostentación, el barroquismo en su punto, me gusta", ha concluido la creadora de contenido.