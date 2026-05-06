Fernando Mora, médico psiquiatra: "El chocolate negro mejora el flujo sanguíneo cerebral y potencia la concentración y el rendimiento mental"

El divulgador, médico psiquiatra y profesor universitario en la Universidad de Madrid, Fernando Mora ha explicado cuáles son los cinco alimentos que son clave para cuidar el cerebro a corto y largo plazo. Lo ha hecho a través de su cuenta de TikTok @doctoramora_.

Entre estos alimentos destaca el chocolate negro, especialmente aquel con más de 85% de cacao, que según afirma el experto basándose en estudios científicos, puede mejorar el flujo sanguíneo cerebral y potenciar tanto la concentración como el rendimiento mental.

Las nueces

Según Mora, no es necesario recurrir a productos exóticos ni difíciles de encontrar. Los alimentos que benefician al cerebro están al alcance de cualquiera y forman parte de una dieta equilibrada. La clave está en incorporarlos de forma habitual.

Entre ellos destacan las nueces, ricas en grasas saludables y polifenoles. Diversos estudios, como el que cita Mora en los comentarios, publicado en Journal of Nutrition (2015), relacionan su consumo con una mejor memoria y función cognitiva.

Arándanos y pescado azul

Los arándanos ocupan otro lugar destacado en la lista de Fernando. Se trata de potentes antioxidantes naturales que ayudan a proteger el cerebro frente al envejecimiento. Según cita Mora, hay un estudio publicado en el British Journal of Nutrition que sugieren que los flavonoides —compuestos naturales y potentes antioxidantes—, presentes en estos frutos favorecen la salud neuronal y la memoria.

Por su parte, el pescado azul —como el salmón, las sardinas o el atún— es una fuente esencial de ácidos grasos omega-3. Estos nutrientes han sido ampliamente estudiados por su impacto positivo en el estado de ánimo, la capacidad de concentración y la reducción del riesgo de enfermedades neurodegenerativas, como señala Gómez-Pinilla en Nature Reviews Neuroscience (2008).

El chocolate negro y el aceite de oliva

Uno de los puntos más llamativos del mensaje de Mora es el papel del chocolate negro, un alimento a menudo considerado un capricho, pero con un alto porcentaje de cacao contiene flavonoides que favorecen la circulación sanguínea en el cerebro.

El experto recomienda consumirlo siempre en cantidades moderadas. Según un estudio de Frontiers in Nutrition, estos compuestos están asociados con mejoras en la atención, la memoria y el rendimiento cognitivo.

El aceite de oliva virgen extra, pilar fundamental de la dieta mediterránea, completa esta lista. Su efecto antiinflamatorio y protector del cerebro ha sido demostrado en estudios como el proyecto PREDIMED, publicado en Journal of Neurology, Neurosurgery & Psychiatry (2013). Su consumo regular se asocia con una mejor función cognitiva y menor deterioro con la edad.