Críticas al PP por el tuit que puso durante la gala del Balón de Oro: "Aquí los de la política para adultos..."

El mundo del fútbol vivió este lunes uno de sus días más grandes del año con la entrega del Balón de Oro, entregado por la revista France Football y que tuvo en vilo a todo el mundo por saber si era Lamine Yamal el nuevo mejor jugador del mundo o si, por el contrario, era Ousmane Dembélé, tal y como acabó sucediendo.

También estaba la duda si Aitana Bonmatí iba a ganar su tercer galardón, como así fue, o si Mariona Caldentey o alguna jugadora del Arsenal iba a ser la premiada. Igual que Luis Enrique, que gracias a su excelente temporada en el PSG se hizo con el premio de mejor entrenador del año.

Sin embargo, al final uno de los tuits más comentados durante la gala lo firmó el Partido Popular, que aprovechó hasta esa oportunidad para cargar contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de una forma que nadie vio venir y que provocó la estupefacción en la red social de X.

"El ganador del Balón de Oro si la encuesta la hiciera el CIS de Tezanos y no France Football", escribió la formación conservadora en su cuenta de X junto a un montaje del jefe del Ejecutivo luciendo una americana dorada y sosteniendo el Balón de Oro.

Desde el primer momento, las críticas se sucedieron. "Aquí los de la política para adultos...", escribió un tuitero. Otra aseguró que "qué vergüenza de partido, parecéis niños de 10 años...", mientras que un tercero fue claro con un breve a la vez que irónico y contundente "qué nivel".

"Ojala que el partido de la oposición se dedicara a hacer oposición a este Gobierno (que hay temas para ello) y no a dar vergüenza ajena con estas cosas", se quejó otro tuitero en respuesta.

En total, el tuit del PP ha sido visto más de 300.000 veces y ha superado los 5.000 me gusta y ha acumulado más de medio millar de respuestas.