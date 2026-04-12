Cuando la ficción nos ayuda a lidiar con el trauma: la adaptación del fenómeno editorial de Carmen Mola toca a su fin con reminiscencias del caso Epstein

En 2018 la editorial Alfaguara publicó La novia gitana, un thriller escrito por una tal Carmen Mola, que tras recibir el Premio Planeta 2021 se supo que era un pseudónimo. Tras llegar a un acuerdo con la editorial, Atresplayer –la plataforma de Atresmedia – estrenó la adaptación de la novela, que vio la luz en forma de una serie dirigida por Paco Cabezas.

Después llegó la adaptación de La red púrpura, la segunda parte de una trilogía que se convirtió en un fenómeno editorial (más de tres millones de ejemplares vendidos). Ahora, cuatro años más tarde, el viaje concluye con el estreno de La Nena, que llega este domingo a Atresplayer con su primer capítulo.

El Festival de Málaga acogió en marzo la presentación de la tercera y última temporada de la serie, y hasta allí se desplazó el equipo que la ha hecho posible. "He parado la preparación de la serie Wednesday (Netflix) para venir aquí. Eso dice algo de lo orgulloso que estoy de esta serie", aseguró Paco Cabezas a El HuffPost.

El director sevillano es la mente que dirige esta producción, protagonizada por Nerea Barros y entre cuyo elenco figuran Lucía Martín Abelló, Vicente Romero Sánchez o Roberto Álamo. El "flechazo" del director con esta historia fue instantáneo, tal como él mismo recuerda: "Cuando leí las novelas de repente dije 'hostias, esto es como El silencio de los corderos'".

Paco Cabezas vio aquel thriller protagonizado por Anthony Hopkins "cuando tenía 12 años en un cine de Sevilla y se quedó "enganchadísimo". Sobre esta película, apunta que su metraje comprende "muchas cosas que se hicieron bien en los thrillers de los 90 y que no se han vuelto a hacer bien".

Para él, adaptar la trilogía de La novia gitana implicaba asumir un doble reto. Por un lado, "cargar de verdad algo tan extremo y tan brutal", y por otro, el compromiso "de hacerlo bien" porque "en esta serie pasan cosas muy heavys".

ATRESMEDIA LANDER LARRANAGA

Las novelas como referencia, pero no como guion

El fenómeno editorial de La novia gitana tiene pocos precedentes en España; sobre todo, por tratarse de novelas escritas en español y por un trío de escritores (Jorge Díaz, Agustín Martínez y Antonio Mercero) que se escondieron durante un tiempo bajo el pseudónimo de Carmen Mola.

Sin embargo, y pese al potencial de la obra que dio lugar a la serie de Atresplayer, Paco Cabezas contó con un amplio margen de maniobra y cierta libertad para hacer suya esta historia. "Creo que una de las cosas que hice bien es encuadrarlo en el mundo gitano y que los personajes gitanos fueran gitanos de verdad", asegura.

"Yo siempre he sido fan de Steven Spielberg, de Tiburón. Entonces he querido mostrar la aleta muchas veces... es más lo que intuyes. La oscuridad que intuyes es más traumática y poderosa que si lo mostrases", explica Paco Cabezas.

Una idea con la que coincide Nerea Barros, la actriz que interpreta a Elena Blanco, inspectora de la BAC (Brigada de Análisis de Casos) que lidera la investigación central de la historia. "Ves que es una ficción, pero en el fondo es tan real... hay mucha gente a la que le cuesta ver esta serie", asegura.

"Cuando te dan un personaje así es tremendo. Elena Blanco tiene el dolor más grande que puede haber, que es la pérdida de un hijo, y es un dolor que no se puede afrontar. ¿Cómo consigue eso un ser humano? Pues estando continuamente en la mente", afirma.

Nerea Barros explica que Elena Blanco solo baja a la emoción "cuando todo se va a la mierda": "Ahí pierde todo. Pierde el control, pierde el saber estar en el mundo, y es capaz de matar a alguien cuando entra en esa emoción. Porque efectivamente se le desborda".

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"La realidad supera a la ficción siempre"

Durante toda la trilogía, el tema de los abusos a menores y la violencia extrema están muy presentes. "Hay escenas muy fuertes que han sido muy duras de rodar, que eran en las que había violencia sexual... yo, como director, nunca había rodado algo tan duro", explica Paco Cabezas.

"¿Quién no querría ver una serie en la que podrías torturar y triturar a Jeffrey Epstein? Yo vería esa serie. Entonces aquí en esta serie de alguna forma pasa, pero más allá de la broma, porque el abuso es terrible, creo que la ficción está hecha para que nos ayude a lidiar con el trauma y el dolor", reflexiona el director de La Nena.

Al hilo de esto, Paco Cabezas confiesa que uno de los temas que más le obsesionan es la "línea muy fina" que separa buscar justicia y la venganza. "Es un poco los límites del ser humano. En esa búsqueda de venganza te acabas perdiendo a nivel emocional y te conviertes en algo peor que la persona que te hizo daño", apunta.

Para Nerea Barros, "la realidad siempre está por encima de la ficción", y cuestiones como las que se tratan en la serie pueden acabar "insensibilizando al público". "Hay torturas al ladito nuestra. Los casos que hemos visto en este país, el caso Marta del Castillo... Y todo lo que está de trasfondo, por debajo de todo ese entramado, que ya lo tocó La isla mínima en su momento", reflexiona la actriz gallega, que formó parte del elenco de la película.

Por su parte, Paco Cabezas cree que la adaptación de la trilogía de La novia gitana puede "remover a nivel político": "Hay temas, como el feminismo, de los que creo que se tiene que seguir hablando porque estamos, desgraciadamente, en una sociedad donde ha habido un contramovimiento de la ultraderecha, sobre todo de gente joven, desgraciadamente, y es muy preocupante".