Cuenta lo que le dijo un alumno migrante que está estudiando español: tan real como la vida misma

La violencia y cacería contra migrantes en la localidad murciana de Torre Pacheco ha dejado durante todo el fin de semana a ocho personas detenidas, de las que cinco son españoles y tres magrebíes, por agresiones, daños y altercados en el operativo policial.

Todo comenzó con la brutal agresión a un vecino de la localidad el pasado miércoles. Desde entonces, grupos ultraderechistas se han organizado a través de la red social de Telegram para sembrar el miedo entre los vecinos del municipio murciano y atacar a las personas migrantes que se encontraban a su paso.

En redes sociales se ha cubierto con mucha atención todo lo que pasaba en Torre Pacheco. En X, uno de los mensajes que más éxito han tenido ha sido el de la usuaria Aya Benhamama Kaddouri, conocida como @ayabnhkdd, que ha contado lo que le dijo un alumno suyo migrante de 40 años de la Asociación Parla Cuida.

"Solo me quedo con lo que me dijo un alumno mío de ParlaCuida, Youssef, 40 años, mientras intentaba conjugar verbos en español: 'Yo aprendo español para poder trabajar. Pero cuando me ven con mi cara y mi nombre, ya me han juzgado antes de hablar", ha contado Benhamama Kaddouri, que también miembro de las Juventudes Socialistas de Parla.