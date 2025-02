Cuenta qué hacen en Alemania al devolver una compra: "Muy diferente a España"

La creadora de contenido y profesora en Alemania @Lasaventurasdealba ha contado algo que hacen allí a la hora de devolver un producto comprado que le ha llamado muchísimo la atención por una diferencia con España.

"En España, cuando tú compras algo y lo pagas con tarjeta, se te devuelve con tarjeta y, por supuesto, ticket en mano, y cuando lo compras en efectivo, te lo devuelven en efectivo", ha explicado en una primera instancia para poner contexto.

Sin embargo, su experiencia en Alemania ha sido muy diferente. "Cuando yo he comprado algo, es verdad que no han sido cosas de grandes cantidades, pero cuando yo he comprado algo físicamente en la tienda y he ido a devolverlo con el ticket, me han devuelto el dinero en efectivo", ha revelado.

Eso le ha llevado a hacer una pregunta: "¿Es esto en España, acaso, lo del ticket, la tarjeta, una traba más para devolver algo? ¿O porque realmente en España funciona de otra manera?".

Ante la cuestión ha habido varias reacciones, con muchas teorías y perspectivas: "En algunos negocios también te piden la misma tarjeta con la que pagaste, me ha pasado en Deichman".

"En España trabajando en tiendas lo entendí, porque hay un cuadre de caja en efectivo y otro en tarjeta, lo que no sé como cuadran la caja aquí en Alemania cuando te devuelven en efectivo cosas que has pagado con tarjeta", ha respondido la usuaria @quehableeltrabajo.