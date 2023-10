Cuenta qué hacen normalmente los estadounidenses cuando les dice que es de España: para flipar

La usuaria de TikTok @elchoudero, profesora de español en Estados Unidos, ha contado qué suelen hacer los de ese país cuando se enteran de que ella es de España.

"Normalmente las reacciones son muy positivas, siempre se quedan como asombrados de que vengo de tan lejos, y siempre dicen que lo quieren visitar o me cuentan qué han visitado", empieza diciendo.

"Una pregunta que siempre me hacen es que si soy de Madrid o de Barcelona y cuando les digo que soy de Murcia dicen... ¿dónde? Eso no pasa nada, eso es normal", sigue explicando.

Y más: "Otra de las cosas que me he dado cuenta es de que cuando digo que soy de España me dicen como... ¡Guau! Pero de esto que les ves la cara... somo si les estuvieras diciendo que vivo en la Conchinchina. Pues así. Que no saben dónde está".

"Y una de las cosas que me ha pasado recientemente es que me han detectado ellos mismos que soy de España y les he preguntado: ¿y cómo habéis sabdo que yo soy de España? Es que pronuncias zapatos y no sapatos", explica.