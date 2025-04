Da mucho que hablar con su respuesta al cura que dijo que los perros no quieren a sus dueños 

El usuario de TikTok @kompatas ha provocado más de 6.000 comentarios en esa red social con la respuesta que le ha dado a Jaime Ruiz del Castillo, cura español que trabaja en Perú y que ha generado una enorme polvareda con sus palabras sobre los animales.

El sacerdote afirmó que las mascotas "no tienen el alma racional capaz de entender y capaz de amar". "Los perros son perros, no perrhijos. ¡Ay que es que mi perro me quiere mucho! No, tu perro no te quiere mucho. No te ilusiones pensando que el perro está enamorado de ti", aseguró.

Entre las múltiples reacciones que han provocado esas palabras está la de @kompatas, que ha señalado: "Voy a ser lo más correcto que pueda, aunque le juro que esto me está costando".

"Los animales son seres que sienten, que aman, que nos acompañan y, sobre todo, que no nos juzgan. No como usted, señor padre, que lo que acaba de hacer es juzgarnos a todos", ha criticado.

"Además de que hay animales que han ayudado a cientos de miles e incluso millones de personas a superar depresiones, enfermedades, etc etc algo que usted... hace casi todo lo contrario. Que caigamos enfermos de escucharle", se ha lamentado.

En las reacciones hay todo tipo de opiniones. Por ejemplo, algunos usuarios defienden al religioso. "Menos mal que hay un cura coherente", dice uno. "Venga ya, el cura tiene toda la razón. No entiendo semejante Hate, es como si decimos que un pollo te ama. ¿Por qué no un pollo o una rata, o un caracol?".

Otros, en cambio, cargan contra el cura. Me daría más confianza dejar a mi hijo al cuidado de mis perros, que dejarlos al cuidado de unos curas. PUNTO", zanja uno. "Por personajes como este, ya no creo en religiones", señala otro.