Dani Martín alza la voz y anticipa a quién votará en las próximas elecciones: pide a todos que hagan lo mismo
Virales

No deja de compartirse. 

Álvaro Palazón
El músico Dani Martín.Getty Images

El cantante Dani Martín ha dado que hablar con un contundente mensaje político dirigido a los asistentes a uno de sus conciertos. El exvocalista de El Canto del Loco ha pedido a los allí presentes que no voten a ningún partido político por lo que queda claro lo que hará él en los próximos comicios. 

"Yo os animo a que no votéis a nadie. A nadie. Para que se den cuenta de que no nos representa ninguno. Absolutamente ninguno. Todos buscan algo de nosotros y nosotros valemos demasiado. Nuestro valor, nuestro corazón, es el mayor tesoro del mundo", ha señalado el cantante cuando alguien del público ha dicho "Dani presidente". 

Antes, Martín ha afirmado que la pandemia del Covid "la sacamos nosotros adelante" y ha tenido un recuerdo para médicos, enfermeros "a los cuales no se les ha subido el sueldo", a la gente de las ambulancias, bomberos y policías. 

También ha hablado de la DANA "que la sacó el pueblo para adelante también": "Lo más acojonante es que todo es un bucle donde nadie nos da explicaciones". 

"Valemos demasiado"

Después de criticar a los políticos ha dicho: "Que viva esta vida maravillosa. Espero que a los jóvenes, a los pequeños, no se lo pongan más difícil". Ha pedido que estos tengan "derecho a una vivienda digna, un puesto de trabajo digno" y puedan permitirse sacar adelante sus sueños. 

Por último ha mandado "una abrazo a todos esos políticos para que piensen más en la ciudadanía y no en las empresas que los representan". 

En los comentarios hay división de opiniones acerca de si el no votar es la mejor solución para meter presión en un sistema democrático como el español. "Si no votamos a nadie siempre gana la derecha, no es bueno tu mensaje, soy médico", dice una persona. 

"No es buena idea el no votar...", comenta otro. Otra afirma, en la línea del cantante: "Debemos de no votar todos como castigo para que vean que estamos hartos". 

