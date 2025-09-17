Dani Mateo da su opinión sobre lo sucedido en La Vuelta: gira la situación para dejar una rotunda frase 

Las opiniones sobre lo acontecido en La Vuelta a España no cesan. La suspensión de la última etapa por las manifestaciones a favor de Palestina y contra la participación del equipo Israel-Premier Teach en la ronda española es, sin duda alguna, el tema más comentado de la semana.

Uno de los últimos en dar su opinión ha sido el humorista y presentador de El Intermedio Dani Mateo, que ha escrito un tuit publicado en su perfil de esta red social siendo muy fiel a su estilo.

"Que Israel hubiera participado sin problema alguno en La Vuelta y hubiéramos aplaudido a su equipo al pasar por nuestros pueblos también habría dado una imagen equivocada de nuestro país", ha comenzado escribiendo el cómico.

Además, ha querido rematar su opinión con unas últimas palabras (y un emoticono) que son más que suficientes para conocer su opinión: "A nosotros nunca nos ha dado igual el sufrimiento humano y siempre apostamos por la paz 🕊️".

La publicación de Mateo se ha hecho viral en pocas horas y en un día ha sido visto casi 100.000 veces y ha recibido más de 3.000 me gusta y casi medio millar de compartidos.

En las últimas horas hasta Ilia Topuria ha hablado de la situación en Gaza y los permanentes ataques de Israel contra la población civil, que ha dejado ya más de 70.000 muertos en la zona, 20.000 de ellos niños.

Tal y como recogió la agencia EFE, el campeón del mundo del peso ligero de la Ultimate Fighting Championship (UFC) quiso dar su apoyo a la población gazatí durante una intervención en un desayuno informativo organizado por el Foro de la Nueva Economía: "Si tuviera la oportunidad de hacer algo, pararía esa guerra ahora mismo porque no la acepto".

"Nunca queremos que nadie muera en el mundo, sino lo contrario. Siempre queremos que a nadie le falte nada, que todo el mundo tenga agua para beber y pan para comer", añadió.