Ilia Topuria se posiciona sobre Israel y Gaza delante de varios dirigentes de Vox 

"Si tuviera la oportunidad de hacer algo, pararía esa guerra ahora mismo porque no la acepto".

Ilia Topuria, campeón del peso pluma de la UFC.Getty Images

Ilia Topuria se ha pronunciado sobre lo que está ocurriendo en Gaza a cuenta los ataques constantes de Israel, que han dejado más de 70.000 muertos en la zona, 20.000 de ellos niños. 

Según ha recogido la agencia EFE, el campeón del mundo del peso ligero de la Ultimate Fighting Championship (UFC) o artes marciales mixtas, ha hablado del tema y se ha solidarizado con Gaza. 

Además, según el citado medio, ha hecho un llamamiento para que Israel detenga la guerra y evite más muertes al subrayar que no está de acuerdo con la operación militar en el territorio palestino.

"Si tuviera la oportunidad de hacer algo, pararía esa guerra ahora mismo porque no la acepto", ha afirmado el luchador hispanogeorgiano en un desayuno informativo organizado por el Foro de la Nueva Economía que se ha celebrado en el Real Casino Gran Círculo de Madrid.

Para Topuria, "nunca se puede apoyar este tipo de causas", en referencia a la respuesta militar llevada a cabo por Israel como respuesta a los atentados del grupo terrorista Hamás cometidos el 7 de octubre de 2023. 

"Nunca queremos que nadie muera en el mundo, sino lo contrario. Siempre queremos que a nadie le falte nada, que todo el mundo tenga agua para beber y pan para comer", ha añadido en un acto en el que, como recoge EFE, había varios dirigentes de Vox. 

"Desde aquí, a toda las familias de Gaza le mandamos todo el apoyo y estamos con vosotros", ha dicho tajante Topuria en el acto al que asistieron nombres importantes de la formación de Santiago Abascal como Javier Ortega Smith y Pepa Millán, portavoz del partido. 

