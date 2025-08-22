Dani Mateo deja muy claro lo que piensa de los que se van a Andorra para pagar menos impuestos

Uno de los líos más comentados esta semana en el mundo de los influencers ha sido la crítica del youtuber RickyEdit a Marina Rivers, en la que la llamaba "hipócrita" por ir a un programa de televisión a defender que los jóvenes tienen un gran problema de acceso a una vivienda "y pillarte un chalet de puta madre y de unos cuantos ceros".

Rivers, en una respuesta publicada en su perfil oficial de TikTok, en el que cuenta con casi 8 millones de seguidores, respondió que no sabía "qué estás hablando de España si vives en Andorra".

Entre los miles de reacciones que han surgido en redes sociales por esta discusión, uno de los que ha opinado del tema de los youtubers que se van a Andorra para pagar menos impuestos ha sido el presentador de televisión Dani Mateo, que ha escrito un extenso tuit para dar su opinión.

Lo primero que ha comentado es un halago hacia Rivers: "Esta chica es una reina". Una vez dada su aprobación a todas las respuestas de la influencer, ha hecho hincapié en el tema de los impuestos: "Me ha costado hasta discusiones con gente cercana porque, en mi intento de entender siempre a la otra parte (¿cuándo aprenderé?) creo que es realmente difícil pedirle a un chaval con gorra que renuncie a ganar el doble solo cambiando de ubicación la habitación de la que nunca sale".

"Si a eso le sumas que a través de la ventana puede ver ríos y vaquitas como si fuese una pequeña Heidi neoliberal y que en España empalmamos un caso de corrupción con otro (que sí, lo usan de coartada, pero es la triste realidad), pues ya tenemos el lío montado", ha añadido Mateo.

Ha halagado tanto a Marina como a los youtubers y/o influencers que apostáis por quedaros en este país con el resto de pringados que aquí estamos". Su remate es de aúpa: "Lo de que los 'Andorraners' nos den lecciones de moral es para darles con la mano abierta hasta ponerles la gorra del derecho... Es broma". Ha terminado con dos hashtags que tampoco van a pasar desapercibidos: #StopViolencia #PeroDanGanas.