Critican a Marina Rivers por su "hipocresía" al comprarse un chalet y su respuesta no deja de verse una y otra vez

La popular creadora de contenido Marina Rivers ha respondido en su perfil de TikTok, donde acumula más de 7,8 millones de seguidores, al también tiktoker RickyEdit, que aprovechó su canal para criticarla.

"Me parece bastante hipócrita ir a un programa de televisión a defender que los jóvenes tienen un problema de acceso a la vivienda y pillarte un chalet de puta madre y de unos cuantos ceros", le dijo el youtuber.

Rivers, en su respuesta, ha empezado destacándole la incoherencia de sus palabras: "Pues mira, Ricky, si utilizaras tu misma lógica bastante absurda e incoherente, yo no sé qué estás hablando de España si vives en Andorra. Como vives en Andorra, solo puedes hablar de las cosas que ocurren ahí y no lo que ocurre en España. Así de ridículos sonáis".

La creadora de contenido ha comentado que estas afirmaciones se las han dicho bastantes personas y ha puesto tres ejemplos para mostrar lo "absurdo" que suenan.

"Vuestro razonamiento y argumentación es tan absurdo como decir que yo no puedo estar en contra de la guerra de Ucrania ni quejarme porque no soy ucraniana. Tampoco puedo hablar del genocidio de Palestina y decir que es una abominación de los derechos humanos porque yo no soy palestina y ni me puede preocupar el hambre en el mundo porque yo no sufro hambre", ha relatado.

La madrileña de 22 años le ha preguntado que por qué por ser una privilegiada ya no se puede interesar por los problemas de los jóvenes antes de recalcar que no es "la hija de nadie, ni la novia de nadie, ni la nada de nadie" y que todo lo que tiene se lo he ganado ella.

"TikTok está abierto y es gratis, podéis subir y todo lo que he conseguido ha sido con mi esfuerzo. A mí nadie me ha dado nada ni me ha regalado nada y esta casita que veis me la he comprado yo con mi dinero, pagando impuestos en este país, que se os llena la boca de hipocresía y algunos os vais a tributar Andorra", ha sentenciado.

"No se debería hacer negocio con la vivienda"

Rivers también ha puesto el foco en que, aunque le afecta en otra escala y tenga dinero, el precio de la vivienda le repercute en que "en vez de comprarme tres casas me puedo comprar una".

"Entonces para empezar sí que me afecta el precio de la vivienda porque la compro igual que tú, pero que yo siendo una privilegiada y siendo joven me pueda comprar una casa no me cierra los ojos para darme cuenta que todos los jóvenes de nuestro país no pueden hacerlo", ha afirmado, añadiendo que utiliza el altavoz que tiene para intentar conseguir derechos de las personas y de los jóvenes.

"Y un derecho fundamental como el de tener una vivienda digna no tiene que tener especulación y no se debería hacer negocio con los bienes, con la sanidad pública y con la educación pública", ha apostillado.

Asimismo, Rivers ha señalado que ella, aunque podría ir por lo privado, quiere una sanidad pública y de calidad y una educación pública para todo el mundo y ha recordado que ha ido toda la vida a colegios, institutos y a la universidad pública.

"Y lo que me sorprende es que me criticáis a mí por reivindicar derechos sociales, pero aplaudís a la gente que se va a tributar a Andorra. Es que es mucho más sencillo irse a tributar a Andorra, no decir nada y si la gente no se puede comprar una casa que se jodan", ha proseguido.

Finalmente, la creadora de contenido le ha mandado un último mensaje con mucha ironía: "Bueno, Ricky, un besazo de mi casa pagada por mí, con impuestos pagados en este país. Y tú desde tu casa, que has pagado con el sudor de tu frente haciendo una cosa tan diferente a lo que hago yo, pero tú te lo mereces mucho más. Y encima tributando en Andorra, claro que sí. La hipocresía, ¿dónde está?".