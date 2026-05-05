Dani Rovira confiesa qué se le pasó por la cabeza cuando vio 'Ocho apellidos vascos' por primera vez

El cómico y actor Dani Rovira protagonizó Ocho apellidos vascos en 2014, y el éxito de la película en taquilla fue tal que un año más tarde volvería a protagonizar Ocho apellidos catalanes. Sobre todo ello ha hablado en el programa Héctor de comer, de RTVE Play.

A sus por entonces 34 años, Rovira debutó en el cine sin ninguna experiencia previa. Así lo ha recordado junto al también humorista Héctor de Miguel, más conocido como Quequé, a quien ha hecho una confesión tras preguntarle por lo que pensó cuando vio por primera vez Ocho apellidos vascos.

"Primero, mi primera peli; segundo, la primera visión de algo que llevas haciendo dos meses; y tercero, claro, yo viví una historia de amor muy bonita, real", ha contado el humorista malagueño.

"Cuando vi la peli, a veces se me olvidaba... eran muchas emociones. Una película, estoy yo en ella, de repente la experiencia de la primera vez, el haber vivido esta historia con Clara. Tuve que verla una segunda y una tercera", ha añadido Dani Rovira, que se ha referido al romance que vivió con la actriz protagonista, Clara Lago.

"No sabía lo que iba a causar"

Sobre el éxito de Ocho apellidos vascos, el cómico ha asegurado que la primera vez que la vio "no sabía lo que iba a causar". "Me gustó, me reí, me sentí muy afortunado de poder decir 'jo, qué guay'", ha relatado ante la atenta mirada de Héctor de Miguel.

"De lo que también me di cuenta es de lo inconsciente que yo era haciendo esa peli, que formaba parte también un poco del secreto", ha confesado Dani Rovira sobre la falta de experiencia que le caracterizaba en aquel momento.

"Ahora, conforme vas haciendo más pelis, me siento más inseguro porque como sé más cosas soy consciente de lo jodidamente difícil que era", ha asegurado en Héctor de comer.

"En Ocho apellidos vascos yo era un caricato y usé todos mis truquitos, todas mis herramientas, todo lo eché ahí y surgió la magia, pero por mil cosas más también", ha sentenciado el humorista malagueño.