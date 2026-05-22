La OMS mapea 508 especies de serpientes y avisa: "En 50 años aparecerán donde nunca antes se han visto, en contacto con gente no acostumbrada al problema"

Un nuevo estudio internacional dirigido por la Organización Mundial de la Salud (OMS) alerta de un escenario que para muchos será una de sus peores pesadillas. Y es que debido al cambio climático y la transformación del paisaje, se está modificando el hábitat de cientos de serpientes venenosas, aumentando el riesgo de encuentros con humanos en regiones donde antes apenas existía esta amenaza.

La investigación, publicada en la revista científica PLOS Neglected Tropical Diseases, ha cartografiado la distribución global de 508 especies de serpientes de importancia médica utilizando bases de datos públicas y privadas, registros de museos, plataformas de ciencia ciudadana y observaciones de expertos.

Serpientes en nuevos territorios

El estudio apunta a un fenómeno que podría transformar la geografía mundial de las mordeduras de serpiente durante las próximas décadas. Muchas especies venenosas están desplazándose hacia nuevas áreas para adaptarse al aumento de las temperaturas ya al presión humana sobre su hábitat.

Entre las especies que ya muestran cambios de distribución aparecen las cobras escupidoras africanas, las víboras europeas y sudamericanas, los mocasines de boca de algodón en Norteamérica y las kraits asiáticas.

David Williams, autor del estudio y especialista vinculado a la OMS y a la Universidad de Melbourne, resumió así el problema: "La superposición entre humanos y serpientes venenosas será mayor".

Según el experto, en medio siglo habrá especies apareciendo en lugares donde nunca antes se habían visto, entrando en contacto con poblaciones que no están acostumbradas a convivir con ellas ni preparadas para responder ante una mordedura.

El cambio climático multiplica el riesgo

Aunque muchas especies podrían perder parte de su hábitat e incluso acercarse a la extinción, otras ampliarán su presencia geográfica. El estudio prevé, por ejemplo, que las serpientes mocasín puedan desplazarse hacia estados del norte de Estados Unidos como Nueva York, mientras que las kraits podrían abandonar zonas boscosas de Myanmar y el sur de China para acercarse a ciudades densamente pobladas del centro y norte del país.

También se espera que la mamba negra reduzca su presencia en algunas zonas del este africano mientras gana terreno en regiones del sur del continente. en India, donde se registran unas 60.000 muertes anuales por mordedura de serpiente, las especies más letales podrían desplazarse hacia áreas con mayor densidad de población.

Un problema sanitario global

Las cifras actuales ya preocupan a la comunidad científica. Se estima que cada año se producen alrededor de cuatro millones de mordeduras de serpiente en el mundo. Aunque muchas no son graves, provocan aproximadamente 138.000 muertes y más de 400.000 discapacidades anuales, especialmente en regiones tropicales y rurales.

Los expertos advierten además de que el riesgo es mucho mayor en zonas pobres y remotas, donde muchas personas trabajan descalzas, tienen difícil acceso a hospitales o carecen de antídotos cercanos. En contraste, países como Australia presentan numerosas especies venenosas pero muy pocas muertes gracias al acceso rápido a atención médica y medidas preventivas.