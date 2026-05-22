Pep Guardiola cierra su etapa de éxito en el Manchester City y anuncia que dejará el club al acabar la temporada

Semana de despedidas. Minutos después de que el entrenador del Real Madrid, Álvaro Arbeloa, anunciara en sala de prensa que se marcha del club blanco a final de temporada, la noticia ha saltado en Manchester. Pep Guardiola ha anunciado que se va del club citizen a final de temporada.

En un comunicado, el técnico catalán se ha despedido de los fans del City tras una década gloriosa para él y para el club británico. "Cuando llegué, mi primera entrevista fue con Noel Gallagher. Salí pensando: 'Vale… ¿Noel está aquí? Esto va a ser divertido", ha recordado.

Guardiola ha hablado de "qué buenos momentos hemos vivido juntos". "No me pregunten por qué me voy. No hay ninguna razón, pero en el fondo sé que es mi momento", ha reconocido.

"Nada es eterno"

El entrenador catalán ha asegurado que "nada es eterno" y, en el caso de serlo, "estaría aquí". "Lo que sí será eterno será el sentimiento, la gente, los recuerdos, el amor que siento por mi Manchester City", ha destacado.

"Esta es una ciudad construida a base de trabajo. De esfuerzo. Se ve en el color de los ladrillos. En la gente que llegaba temprano y se quedaba hasta tarde. Las fábricas. Los Pankhurst. Los sindicatos. La música. Sencillamente, la Revolución Industrial y cómo cambió el mundo. Y creo que llegué a comprenderlo, y mis equipos también", ha defendido en el vídeo.

Guardiola ha expuesto que han hecho las cosas "a nuestra manera". "El trabajo duro se presenta de muchas formas. Viajes a Bournemouth, cuando perdimos la Premier League, y tú estabas allí. Viajes a Estambul, cuando tú también estabas allí", ha añadido, en referencia a los aficionados del City.

"¿Recuerdan el ataque al Manchester Arena, cuando esta ciudad le mostró al mundo lo que significa la verdadera fortaleza? No ira. No miedo. Solo amor. Comunidad. Unión. Una ciudad unida", ha puesto en valor.

"Noel... tenía razón"

En el comunicado, Guardiola ha recordado cuando perdió a su madre durante la pandemia y sintió "cómo este club me ayudó a superarlo". "Los aficionados, el personal, la gente de Manchester, me dieron fuerza cuando más la necesitaba. Cris, mis hijos, toda mi familia, estuvieron ahí como siempre. Khaldoon, tú también estuviste ahí", ha añadido.

"Jugadores, no lo olviden: cada instante, cada momento, yo, mi cuerpo técnico, este club, todo. Lo que hemos hecho, lo hemos hecho por todos ustedes. Y han sido excepcionales. Aún no lo saben, pero están dejando un legado", ha justificado.

Guardiola ha cerrado el vídeo, señalando que ahora que su tiempo "llega a su fin" en el City, "sean felices". "Oasis ha vuelto", ha continuado, antes de decir que "Noel... tenía razón". "Ha sido jodidamente divertido. Los quiero a todos", ha sentenciado.

Una década gloriosa

Pep Guardiola se va del Manchester City tras una década gloriosa, plagada de éxitos, como la UEFA Champions League de 2023. Pero no ha sido ni mucho menos el único título que el técnico catalán ha levantado en el club citizen.

Seis títulos de Premier League

Tres títulos de FA Cup

Cinco Copas de la Liga

Un Mundial de Clubes de la FIFA

Una Supercopa de Europa

Tres Community Shields

El legado que deja Guardiola en el club británico difícilmente podrá ser superado. Desde el club destacan que es "considerado por muchos como uno de los mejores entrenadores de todos los tiempos".

"Guardiola no solo ha ganado con una consistencia notable durante su etapa en el City, sino que también ha establecido una serie de récords sumamente importantes en el proceso", ha destacado el club en un comunicado, recordando los 100 puntos en la Premier League 2017/2018. "Ha sido el líder del periodo más brillante en la historia del City", ha destacado en el escrito.