De asientos de Alsa a exclusiva de Terelu: seis disfraces del Canela Party que realmente se pasan el juego
Viva el ingenio.
El festival Canela Party, que se celebra en Torremolinos (Málaga), organiza en su última jornada lo que llaman el Gran pitote fiesta de disfraces. Y sí, eso quiere decir que muchos de sus asistentes no sólo es que se animen, sino que lo dan todo para vestirse de manera original y con grandes dosis de humor.
En la edición de este año, que ha terminado este fin de semana, ha habido auténticas fantasías que han recogido en sendos hilos los tuiteros Mamen García (@mamengarcia_) y Carlos Sánchez (@chocotuits).
En ellos no hay foto que tenga desperdicio, desde un grupo disfrazado de portadas de libros míticos de El Barco de Vapor a dos amigos a lo Dos tontos muy tontos.
Prometido que vale la pena gozar los dos hilos de cabo a rabo, pero si necesitas un aperitivo, aquí van seis disfraces que, además de ser ideas fantásticas para fiestas o Carnaval, nos han robado el corazón:
¡Exclusiva de Terelu! pic.twitter.com/7as2pmXfRt— Mamen García ☀ (@mamengarcia_) August 24, 2025
Los asientos de los Alsa, hasta con su mesilla incluida pic.twitter.com/2M5yJjP9XR— Mamen García ☀ (@mamengarcia_) August 24, 2025
La Kiss Cam del concierto de Coldplay pic.twitter.com/hls1w8uH04— Mamen García ☀ (@mamengarcia_) August 24, 2025
11. Yo de Cariño he encogido a los niños pic.twitter.com/ScQV2NGWpi— Carlos Sánchez (@chocotuits) August 23, 2025
2. Cecilia, restauradora pic.twitter.com/txvRIlnxBe— Carlos Sánchez (@chocotuits) August 23, 2025
6. Tamara y Margarita Seisdedos VS Arlequín pic.twitter.com/NanxoN85jt— Carlos Sánchez (@chocotuits) August 23, 2025