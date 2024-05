Decathlon se corona con lo que ha puesto en sus bikinis: "¿Por qué esto no se había hecho antes?"

La cadena de tiendas de equipamiento deportivo Decathlon está llevándose una multitud de aplausos en las redes sociales por una información que ha incluido en las etiquetas de sus bikinis.

Del detalle se ha dado cuenta la usuaria de X @suenascomolaV, que ha subido una foto en la que se aprecia la información junto al mensaje: "Gracias @DecathlonEspana por esta mini guía de nivel de tapamiento de culo en vuestros bikinis, así como el poder combinar diferentes tallajes en parte superior e inferior".

"Aquí una culona feliz que siempre acaba comprándose aquí los bikinis", añade. Y en la etiqueta se ven unos dibujos en los que se muestra cuánto cubre la parte inferior del bikini en cuestión.

El detalle ha provocado multitud de aplausos y la propia usuaria ha contado su experiencia: "Pues mira, que la braga lisa era tanga y la estampada normal, y gracias a esto cogí la correcta".

"Tengo poco pecho y mucha cadera, el bikini conjuntado estándar de otras tiendas no me vale, o me aprieta el culo o se me cae del pecho. Pero en Decathlon puedo cogerme la talla que quiera por separado", ha añadido.

"¡Pero eso es una maravilla! No lo sabía", dice una usuaria. Y otra añade: "¿Por qué esto no se había hecho antes?".