Defiende que "la fama va de la mano de la infidelidad" y consigue que salten chispas

La creadora de contenido Rebeca Stones (@rebecastones) ha subido a su cuenta de TikTok un fragmento del su podcast junto a Mariang Pasa la página entrevistando a la influencer Bea Carpio, con la que han tenido un debate sobre la infidelidad y la fama que ha dado mucho de que hablar.

"Yo creo que la fama va de la mano de la infidelidad. I'm so sorry. A niveles de estar por todo el mundo viajando, yendo a fiestas, sin parar, conociendo a otros famosos..." ha comenzado diciendo Stones.

"Yo he conocido a famosos muy famosos y es como... Es más probable que caigas en la infidelidad que teniendo una vida más normal y más tranquila", ha defendido la entrevistadora.

"Porque al final estás en fiestas todo el rato, fuera de tu país todo el rato, de giras todo el rato... Yo no soy nada tóxica, pero siento que sería tóxica si estuviese con una persona así porque estaría súper mega ultra insegura", ha confesado la creadora de contenido.

"Yo creo que lo que pienso es que más que el hecho de que la excitación propicie la infidelidad, es que creo que muchas veces este tipo de vidas como tan estimulante y tan luminosas hacen muy difícil el forjar algo real", ha apuntado Carpio.

"O sea, si te das cuenta, las parejas de famosos siempre avanzan súper rápido y desde que se conocen hasta que se casan ha pasado un año, porque realmente el ritmo al que avanzan sus vidas es muchísimo más rápido que el de una persona normal", ha explicado Bea.

"Entonces, lo que tú vives en diez años, ellos lo viven en dos. Con lo cual, en dos meses... Ellos sienten como los años de los perros, se multiplica por siete", ha bromeado la influencer.

"Y creo que es más sencillo que algo se desmorone cuando está creado en una base de luces de neón y viajes maravillosos, porque realmente yo creo que el amor real surge de la cotidianidad. Y si no existe la cotidianidad en tu vida, creo que es algo muy endeble", ha sentenciado Carpio.

"También como la cosa esta de por qué los famosos solo salen por con famosos. También es porque no todo el mundo está hecho para un tipo de vida, y no es que no esté hecho para un tipo de vida, sino que no todo el mundo tiene callo para un tipo de vida", ha comentado también Mariang.

"Entonces el pedirle a alguien que tiene una rutina establecida, una rutina normal, que vive en la cotidianidad, el pedirle que se adapte a ti, es muy complicado y está predestinado a salir mal", ha concluido la segunda entrevistadora.

"La persona infiel lo es en cualquier situación de su vida, no depende de su fama ni estatus"; "Estoy totalmente de acuerdo. Son personas que viven en una burbuja y sus relaciones suelen ser muy superficiales"; "Amiga pues mi ex famoso no era", han comentado algunos usuarios.