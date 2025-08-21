Un detective privado revela la primera señal de infidelidad: "Una señal disimulada que todos parecen ignorar"

Ocultar conversaciones en WhatsApp, dar la vuelta en móvil, ocultar personas, utilizar ciertas aplicaciones de mensajería o las salidas nocturnas suelen ser interpretadas (a veces erróneamente) como señales de infidelidad.

Sin embargo, según expertos como Cassie, detective de Venus Investigations, todas estas sospechas pasan a un segundo plano cuando entra en juego otra señal. Y es que, tal y como explica la misma, hay "una señal disimulada que todos parecen ignorar": la "pasión repentina por un nuevo pasatiempo".

El interés repentino por el deporte, un género musical o un pasatiempo inesperado, pueden ser derivados del interés de nuestra pareja por acercarse a otra persona. Cabe destacar que si bien tener nuevos hobbies puede ser algo totalmente normal, cuando ello se une a otros cambios, como la disminución de la comunicación o de interés en la relación, puede que merezca la pena prestarle atención.