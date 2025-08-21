Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
Un detective privado revela la primera señal de infidelidad: "Una señal disimulada que todos parecen ignorar"
Según 'Statista', el 40% de las mujeres y casi el 50% de los hombres ya han sido infieles. 

Redacción HuffPost
Superar la infidelidad es posible.Witthaya Prasongsin via Getty Images

Ocultar conversaciones en WhatsApp, dar la vuelta en móvil, ocultar personas, utilizar ciertas aplicaciones de mensajería o las salidas nocturnas suelen ser interpretadas (a veces erróneamente) como señales de infidelidad. 

Sin embargo, según expertos como Cassie, detective de Venus Investigations, todas estas sospechas pasan a un segundo plano cuando entra en juego otra señal. Y es que, tal y como explica la misma, hay "una señal disimulada que todos parecen ignorar": la "pasión repentina por un nuevo pasatiempo".

El interés repentino por el deporte, un género musical o un pasatiempo inesperado, pueden ser derivados del interés de nuestra pareja por acercarse a otra persona. Cabe destacar que si bien tener nuevos hobbies puede ser algo totalmente normal, cuando ello se une a otros cambios, como la disminución de la comunicación o de interés en la relación, puede que merezca la pena prestarle atención. 

