De niña le prohibieron llamarse Alazne y ahora responde, y de qué forma, a las palabras de Ayuso sobre el euskera

La usuaria de TikTok @alazne2373 ha provocado cientos de comentarios después de la respuesta que le ha dado a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, por las palabras que ésta pronunció hace unos días sobre el euskera.

La dirigente del PP aseguró que "cateto es no defender la lengua de Cervantes": "Dicen de catetos... ¿Saben lo que es cateto? Llamarse Juan y pedir que por favor en el País Vasco te llamen Jon, porque si no te quedas fuera del sistema o te quedas fuera de las subvenciones. Eso es lo que hacen ustedes utilizando las lenguas cooficiales".

"Mira, Isabel Díaz Ayuso, me llamo Alazne, pero en el libro de familia, cuando mi padre me inscribió en el Registro Civil, como cuando yo nací aún no se había muerto Franco, que yo nací en el 73 y él murió en el 75, estaba prohibido poner Alazne porque era un nombre en euskera, y mi padre me tuvo que poner Milagros", recuerda la usuaria en su respuesta.

"Luego, cuando murió Franco, al cabo de unos años, pude cambiar el nombre y ponerme Alazne. Siempre me ha llamado todo el mundo Alazne, pero es que estaba prohibido. ¡Prohibido!", exclama.

"¿Quién es el cateto? ¿Tú, que no tienes ni idea de nada o los que quieren llamarse de una manera y se lo prohíbe un régimen dictatorial?", pregunta.