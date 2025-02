Denuncia lo que le ha pasado mientras esperaba un autobús: "La gente no tiene vergüenza"

María, una de las dos usuarias de la cuenta de @lasrewis_, ha contado en un vídeo que publicó hace unos días lo que le pasó mientras estaba esperando un autobús en una marquesina en una calle de Madrid.

¿Alguien me puede explicar por qué yo, sin fumar, me tengo que salir de la parada porque haya alguien que fume dentro y para no oler yo a mierda ni respirar mierda?", preguntó la creadora de contenido, que junto a su pareja tienen más de 7.500 seguidores en esta cuenta conjunta.

"Te juro que no lo entiendo, no lo entiendo. La gente no tiene vergüenza, ¡qué asco!", sentenció María, mientras enseñaba que estaba esperando fuera de la parada y avisaba que se iba a subir la primera al autobús.

El vídeo de la joven se ha hecho viral desde que lo publicó con más de medio millón de reproducciones. Desde entonces, los comentarios no han censado y, aunque la mayoría defienden su postura, también ha habido gente que ha dicho que es un espacio público y tienen el mismo derecho los fumadores que los que no lo son.

Sin embargo, en Madrid y tal y como apunta la normativa se basa en la Ley 28/2005, está prohibido fumar en las paradas de autobús y sus marquesinas. Además, la plataforma No fumadores ha propuesto que esta prohibición se extienda a un perímetro de 1,5 a 2 metros alrededor de las parada.