Un influencer pide 1.500 euros por publicitar una de las pizzerías más famosas de Madrid: la respuesta de los dueños, para emplatarla y exponerla en un museo

Los creadores de contenido han cambiado la forma de entender la publicidad. De hecho, el Gobierno aprobó en 2024 una nueva regulación (Real Decreto 444/2024) dirigida a los influencers de alto impacto, es decir, que cumplen los siguientes requisitos:

Los que facturen más de 300.000 euros.

Los que tengan más de un millón de seguidores o dos millones totales.

Y además de los seguidores, publiquen más de 24 vídeos anuales.

Responsabilidad editorial y establecimiento en España

Con estas medidas, el Gobierno equipara a estos influencers —llamados Usuarios de Especial Relevancia— con medios de comunicación y prestadores de servicios. De este modo, por ejemplo, queda muy regulado el tema publicitario y todos están obligados a etiquetar adecuadamente el contenido patrocinado.

La hostelería, un reclamo

Muchos de estos influencers ven en la hostelería un filón en el que ganar dinero y son también muchos los hosteleros que se han puesto en pie de guerra para denunciar este tipo de prácticas.

La pizzería Piccola Napoli —Luciano Gatto, asociado con Gruppo Piccola Napoli, fue reconocido en 2025 por la Pizza Europa League— y una de las famosas y recomendadas de Madrid ha grabado un vídeo que ha dado mucho que hablar.

Ahí han contado que un influencer les ha pedido 1.500 euros por un vídeo: "Un influencer de Madrid nos iba a cobrar 1.500 euros por comerse una pizza de nuestro restaurante. Así que decidí comérmela yo".

Con este breve pero contundente mensaje ha triunfado la pizzería logrando miles y miles de 'me gusta', casi los mismos que podría tener una publicación realizada por un creador de contenido.

Esto ha generado numerosos comentarios graciosos: