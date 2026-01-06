Pide en un restaurante la carne vuelta y vuelta y la forma en la que se la presentan deja flipando cinco millones de personas

En Navidad el consumo en bares y restaurantes se ha visto altamente incrementado respecto a otras fechas del año gracias a las comidas y cenas de empresa, o los reencuentros con amigos o a las visitas de familias enteras que se juntan para celebrar unos días tan señalados como los navideños.

Eso hace que los propios hosteleros, camareros, cocineros y empleados de los locales vean como sus horas de trabajo son mucho más estresantes que un día normal... pudiendo ocasionar algún despiste que termina por hacerse viral.

Ha sido la usuaria de TikTok @olatzu5, que tiene 600 seguidores, la ha conseguido en los últimos días uno de los vídeos más vistos de la plataforma con más de 5,5 millones de reproducciones. Casi nada.

Este tiene que ver con cómo le sirvieron la carne que había pedido en un restaurante de Bilbao. El vídeo, de tan solo ocho segundos, ha sido uno de los más vistos de estas Navidades.

"Directo de la carnicería"

Tal y como se puede ver en las imágenes, había pedido la carne hecha vuelta y vuelta al personal que le había atendido. Sin embargo, sí que había pasado el entrecot por la plancha en esa primera vuelta, pero la segunda vuelta fue (en caso de que existiera) muy rápida y se la presentaron prácticamente cruda.

"Directo de la carnicería", ha ironizado la creadora de contenido junto a un emoticono. Sin embargo, sí que ha informado que se la volvieron a pasar tras pedírsela a los camareros y que entonces ya estaba "buenísima".

Eso sí, aunque el resultado final fuera el esperado, su vídeo ha arrasado y a esos más de 5,5 millones de reproducciones también hay que sumar casi 200.000 me gusta y más de 2.300 comentarios en los que hay de todos.

Muchos han alucinado con esa forma de presentarle la carne, aunque también se puede leer alguno que dice que le gusta así y otros, en cambio, intenta poner paz y únicamente comentan que ellas se lo han tomado con humor y que no hay que buscar polémica donde no hay.