Descubre este detalle en la leche de Mercadona y la gente flipa: "¿A qué edad te enteraste de esto?"

Un usuario de TikTok ha compartido el llamativo descubrimiento que ha hecho al unir dos envases de leche entera de Hacendado, la conocida marca blanca de Mercadona.

El usuario EL Buddy, que suele compartir contenido relacionado con el gigante valenciano en la red social china, ha mostrado cómo al juntar dos cartones de leche, uno de frente y el otro lateralmente, se puede ver la imagen de un vaso de leche, algo que le ha llamado poderosamente la imaginación.

"¿A qué edad te enteraste de que se ve el vaso entero?", ha escrito junto al vídeo de unos pocos segundos. Este usuario ha usado la leche entera, es decir, la de color azul, pero en Twitter ya dio que hablar este descubrimiento pero esa vez fue con el brick verde, que corresponde a la semidesnatada.

El tiktok en cuestión tiene más de 1,1 millones de reproducciones, más de 6.200 'me gusta' y más de 750 guardados. En los comentarios hay gente que dice cosas como: "Desde mis 18 años comprando esa leche y me acabo de enterar", "si no veo el vídeo no me entero de esto", "no lo puedo creer".

Otros simplemente han publicado su edad actual para cerciorarse de que ha sido en ese preciso instante cuando supieron de que colocando así los cartones se formaba un vaso.