Descubre el outlet 'secreto' de Lidl y flipa con lo que venden allí desde 10 céntimos: "No puedo creer que esto exista"

El usuario de TikTok @elviajedeivan ha mostrado su estupefacción al descubrir lo que se vende en uno de los outlet que Lidl tiene en Madrid y que muy poca gente conoce.

Las tiendas, llamadas Factori discount y en las que no venden alimentos, están en Vallecas, Pinto y Alcalá de Henares y, según asegura el usuario, son una auténtica maravilla porque tienen productos muy populares de Lidl pero con unas rebajas muy fuertes.

"Me acabo de enterar de que existe un outlet de Lidl. Me han dicho que está todo tiradísimo de precio. No te puedo creer, estoy flipando con lo grande que es esto, y la cosa es que aquí puedes encontrar productos desde los 10 céntimos", subraya.

"Y además están súper rebajados simplemente porque la caja esta un poquito rota o ya ha pasado la temporada. Por ejemplo, me encontré un ventilador portátil por solo 4,99 euros o tenemos aquí la airfryer por sólo 30 euros, ropa de cole por 1,99, un estuche por sólo 99 céntimos", enumera.

"Me voy a llevar media tienda: procesador de alimentos por 39,99, brochas por 1,50, un flexo por 5,99. También tienen ropa, con vestidos por solo 99 céntimos, jerséis súper chulos por 3,99. Algo con lo que flipé es que tenían ropa de esquí por sólo 9,99", destaca.

Según explica, la tienda de Vallecas está en la calle Pilar de Madariaga Rojo, 17; la de Pinto en la calle Coto de Doñana, 6; y la de Alcalá de Henares en la Avenida de Madrid, 32.