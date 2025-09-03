Descubre un secreto de la alarma del iPhone oculto durante años: "Tuvo que haber una buena razón"

Es anecdótico, pero sin duda en el mundo de la tecnología y la programación ha sido curioso el descubrimiento que ha hecho el usuario de la red social X—antes Twitter— @skydotcs en una de las aplicaciones por defecto del iPhone, teléfono insignia de iOS.

En España, el encargado de convertirlo en un fenómeno viral ha sido el ingeniero de Software, Miguel Ángel Durán (@miduedev), que ha contado en el tuit que el selector de hora del iPhone para programar una alarma nunca ha sido circular, por mucha sensación de "scroll infinito" que diese.

"Es la misma lista copiada una y otra vez. Si 'scrolleas lo suficiente'... ¡Tiene final!", ha revelado, alcanzando casi dos millones de visualizaciones y 7.000 'me gusta' en apenas 24 horas (y subiendo). Es decir, que con la suficiente paciencia, llegarás hasta el final, las 16:00 horas.

Los usuarios que utilizan el sistema de Android han confirmado que, tras cinco minutos intentando scrollear, todavía no ha parado, pero Durán ha explicado que no se utiliza ese sistema, sino uno basado en un selector en círculo. Por otro lado, el usuario de X @alessandrogvar lo ha querido comprobar en persona, y tras confirmarlo, su teoría es "para no tener problemas con el sensor háptico".

Para @syr2000, la lista de números ocupa menos memoria "y es más eficiente que programar un algoritmo, por eso está hecho así". "El UIPicker tiene que ser muy rápido, incluso en teléfonos con pocos recursos. Una lista de valores se carga instantáneamente y es más rápida y eficiente que un algoritmo calculando el siguiente valor", ha añadido.

Uno de los comentarios que más ha triunfado ha sido un sarcasmo del usuario @PhilipRetl: "Qué desocupado debe estar uno para darse cuenta de ese tipo de cosas".

Además, la compañía Apple desveló a finales de agosto el evento Awe dropping, en el que presentará el nuevo iPhone 17, el próximo 9 de septiembre a las 19:00 horas.