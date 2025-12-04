Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
Desde Escocia lanzan una idea sobre lo que debería hacer ahora España tras su retirada de Eurovisión y tiene apoyo masivo
Desde Escocia lanzan una idea sobre lo que debería hacer ahora España tras su retirada de Eurovisión y tiene apoyo masivo

Muchos lo ven factible. 

españa en Eurovisión
Una aficionada a Eurovisión, con la bandera de España.Getty Images

La noticia de que España se ha retirado del Festival de Eurovisión, tras las votaciones celebradas en la 95ª Asamblea General de la UER en Ginebra, que han concluido con la permanencia de Israel en el certamen musical europeo, han supuesto un verdadero terremoto en todo el país, pero también en el extranjero.

Medios de comunicación  de toda Europa, como la BBC, están informando al minuto de las reacciones a la noticia, que llega después de que el Consejo de Administración de RTVE acordase el pasado mes de septiembre que España se retiraría de Eurovisión si Israel formaba parte.

La salida del Festival implica además que RTVE no emitirá la final de Eurovision 2026, que se celebrará en Viena (Austria) el próximo 16 de mayo, ni las semifinales previas del concurso, que se realizarán los días 12 y 14.

James Archie, un escocés fan de Eurovisión, ha lanzado una propuesta que está sumando cientos de apoyos de inmediato. "España debería albergar un Eurovisión alternativo para emisoras nacionales con brújula moral", ha asegurado.

"El Benidorm Fest español se mantendrá y podrá asociarse"

"Con una sólida red internacional, todo es posible. El Benidorm Fest español se mantendrá y podrá asociarse con festivales de Irlanda, Países Bajos, Islandia y otros países del mundo", ha apuntado otra persona.

La salida de España no es la única que ha llegado tras confirmarse el apoyo a Israel. Países Bajos (AVROTRÓS), Eslovenia (RTV Slovenija) e Irlanda (RTÉ) también han hecho oficial sus retiradas con efecto inmediato.

Según el comunicado de RTVE, la corporación pública ha solicitado por escrito la votación secreta en la Asamblea, junto con otros 7 países. La presidencia de UER ha denegado a RTVE la realización de una votación específica sobre la participación de Israel.

"Estas medidas son insuficientes"

En su intervención ante la Asamblea General previa a las votaciones, el secretario general de RTVE, Alfonso Morales, ha explicado que la Corporación "reconoce y valora" las medidas adoptadas por la UER y el Grupo de Referencia para defender los principios y valores centrales del Festival de Eurovisión.

"Sin embargo, consideramos que estas medidas son insuficientes. Nos gustaría expresar nuestras serias dudas sobre la participación de la televisión israelí KAN en Eurovisión 2026. La situación en Gaza, a pesar del alto el fuego y la aprobación del proceso de paz, y la utilización del certamen para objetivos políticos por parte de Israel, hacen cada vez más difícil mantener Eurovisión como un evento cultural neutral", ha remarcado.

Rodrigo Carretero
