Designan a esta cerveza unánimemente como la mejor de toda España y se arma un lío tremendo

Los protagonistas del podcast Espera Hermano han provocado un enorme y encendido debate en TikTok después de designar de forma unánime cuál es para ellos la mejor cerveza de España.

"Para mí, la primera, Estrella Galicia", dice uno. Y otro apoya: "Estoy de acuerdo". No se ponen tan de acuerdo en la medalla de plata: uno asegura que en su opinión es la Alhambra reserva, aunque matiza que "es un poco más fuerte, no es para beberla cada día" y alaba el diseño de la botella.

El otro, en cambio, cree que el segundo puesto es para la cerveza Turia: "Yo me he enamorado. Cuando veo la Turia me siento realmente valenciano". En cuanto al bronce, uno se lo da a Oro de Bilbao. "Me ha encantado. Increíble", asegura. Mientras, su compañero se decanta por la San Miguel.

Entre los cientos de reacciones abundan los que echan mucho de menos que Mahou no figure en los primeros puestos. "Estos no han probado la Mahou", afirma uno. Y los protagonistas del podcast han respondido: "Más veces de lo que me gustaría 😂 si eres de Madrid entiendo el cariño, pero es una cerveza sin mas".

En otro comentario, ellos mismos han ahondado en esa idea: "Mahou es sobrevalorada y el Cruzcampo ni se bebe 😂". Son muchos los que echan también de menos Alcázar y los protagonistas también han reaccionado a eso: "No la hemos probado pero ya que todos las mencionáis, habrá que buscarla 😃".