Destroza el contador de 'me gusta' al desvelar su truco para no tener que facturar la maleta

La usuaria de TikTok @lauritaps173 está arrasando en esa red social y también en Twitter tras relatar el truco que utiliza ella para no tener que facturar la maleta en los aviones.

La joven cuenta que está de Erasmus en Nápoles y relata que su madre le envía todas sus cosas por Vinted, una plataforma que permite a los usuarios vender, comprar e intercambiar artículos.

"Es lo más barato", explica antes de subrayar que de otras formas le cobrarían hasta 50 euros. "Me han cobrado seis euros por esto y me devuelven un euro", señala en el vídeo, donde transmite un mensaje: "Estudiantes del mundo, no gastéis dinero en facturar maletas".

Luego muestra el contenido de la maleta que le ha enviado su madre: un montón de bolsas de pipas, ropa y galletas, entre otras cosas. "Es para que sepáis que por Vinted podéis enviar de todo si no queréis facturar maleta o cualquier cosa. Y no gastéis dinero absurdo", añade.

El vídeo ha saltado a Twitter de la mano de @janiraplanes, que ha escrito: "lol, esta chica en vez de facturar maleta le ha “comprado” la maleta a su madre por vinted y les ha costado 5€ (en vez de los 60/70/80 o los que sea facturar) vaya user case más top".

Y el tuit supera los 15.000 'me gusta' en solo seis horas.

Además, ha provocado reacciones como estas: