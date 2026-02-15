Este minuto y medio de Manu Sánchez sobre los que dicen que con Franco se vivía mejor es digno de enseñar en colegios

El presentador, actor y cómico Manu Sánchez ha sido el encargado de dar el pregón del Carnaval de Cádiz 2026 y lo ha hecho con un discurso sobre los que dicen que con el dictador Francisco Franco se vivía mejor.

"No se puede. Que no, que no. Que es imposible. Que sencillamente no cabe. Que todavía duele. Con Franco se vivía mejor y ser carnavalero no es compatible", ha señalado, irónicamente, al inicio de su discurso.

Manu Sánchez ha bromeado con que "esto no es la Super Bowl". Ni él era "Bad Bunny" ni "aquí esta Donald Trump". "Aquí hay fascistas. Yo por mi parte ya he contado y contado, a ver si sirve: 'Si te quieres divertir, ven y canta la canción, no se dice carnaval, con Franco se vive mejor", ha cantado.

El presentador ha confesado que "51 años hace que se murió Franco, pero aquí muerto el perro, no se acabó la rabia". "50 años hace que muriera Paco Alba. 47, sólo, que el carnaval fue legal de nuevo y volvió a febrero", ha recordado.

"90 (años), del golpe que prohibió el carnaval a mató tus copleros. No, con Franco no se vivía mejor en ningún caso. Al menos que te sientas del lado de los que apretaron el gatillo asesinando carnavaleros", ha destacado.

Manu Sánchez ha terminado mandando un mensaje muy potente. "Ante el odio, amor; ante el miedo, libertad; y ante la nostalgia de mentira, memoria, memoria, memoria y memoria de verdad".

Los jóvenes añoran el franquismo

El potente mensaje de Manu Sánchez se produce meses después de que el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) publicara un barómetro especial por el 50 aniversario del fin del franquismo.

El estudio, publicado el pasado mes de octubre, reflejó que un 19% de los jóvenes españoles encuestados pensaba que la dictadura de Francisco fue una etapa "buena o muy buena".

Las cifras del estudio fueron las siguientes: