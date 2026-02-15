Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
El HuffPost
Última hora
Este minuto y medio de Manu Sánchez sobre los que dicen que con Franco se vivía mejor es digno de enseñar en colegios
Virales
Virales

Este minuto y medio de Manu Sánchez sobre los que dicen que con Franco se vivía mejor es digno de enseñar en colegios

Lo ha hecho durante el pregón del Carnaval de Cádiz.

Sergio Coto
Sergio Coto
El cómico y presentador Manu Sánchez.
El cómico y presentador Manu Sánchez.Getty Images

El presentador, actor y cómico Manu Sánchez ha sido el encargado de dar el pregón del Carnaval de Cádiz 2026 y lo ha hecho con un discurso sobre los que dicen que con el dictador Francisco Franco se vivía mejor

"No se puede. Que no, que no. Que es imposible. Que sencillamente no cabe. Que todavía duele. Con Franco se vivía mejor y ser carnavalero no es compatible", ha señalado, irónicamente, al inicio de su discurso.

Manu Sánchez ha bromeado con que "esto no es la Super Bowl". Ni él era "Bad Bunny" ni "aquí esta Donald Trump". "Aquí hay fascistas. Yo por mi parte ya he contado y contado, a ver si sirve: 'Si te quieres divertir, ven y canta la canción, no se dice carnaval, con Franco se vive mejor", ha cantado.

El presentador ha confesado que "51 años hace que se murió Franco, pero aquí muerto el perro, no se acabó la rabia". "50 años hace que muriera Paco Alba. 47, sólo, que el carnaval fue legal de nuevo y volvió a febrero", ha recordado. 

"90 (años), del golpe que prohibió el carnaval a mató tus copleros. No, con Franco no se vivía mejor en ningún caso. Al menos que te sientas del lado de los que apretaron el gatillo asesinando carnavaleros", ha destacado.

Manu Sánchez ha terminado mandando un mensaje muy potente. "Ante el odio, amor; ante el miedo, libertad; y ante la nostalgia de mentira, memoria, memoria, memoria y memoria de verdad".

Los jóvenes añoran el franquismo

El potente mensaje de Manu Sánchez se produce meses después de que el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) publicara un barómetro especial por el 50 aniversario del fin del franquismo.

El estudio, publicado el pasado mes de octubre, reflejó que un 19% de los jóvenes españoles encuestados pensaba que la dictadura de Francisco fue una etapa "buena o muy buena".

Las cifras del estudio fueron las siguientes:

  • Un 21,3% de la población consideró que los años del franquismo fueron "buenos o muy buenos".
  • Un 65,5% de los ciudadanos considera que fueron "malos o muy malos".
  • Aquellos que consideran la dictadura como una etapa "regular" representan al 6,1%.
  • Un 17,3% de los españoles considera que la democracia es "peor o mucho peor" que los años del franquismo.
  • El 42% de los votantes de Vox considera que la etapa de la dictadura de Franco fue "buena".
  • El 35,4% del electorado del PP, según este barómetro, también calificó estos años como "buenos".
Sergio Coto
Sergio Coto
MOSTRAR BIOGRAFíA

Soy redactor de actualidad, tecnología y economía en HuffPost España. Me interesa explicar, con un lenguaje claro y directo, los temas que marcan la vida de la gente: desde la política monetaria hasta el último avance en inteligencia artificial.

 

Sobre qué temas escribo

Me dedico a cubrir los grandes movimientos de la industria tecnológica: desde los nuevos lanzamientos de smartphones y dispositivos inteligentes al avance de la inteligencia artificial, sin perder de vista la estrategia de las principales compañías del sector.

 

También sigo de cerca la economía europea y estadounidense con la mirada centrada en las decisiones que afectan directamente a nuestro bolsillo: desde los aranceles de Donald Trump a las políticas de la Reserva Federal o del Banco Central Europeo. Mi objetivo es desentrañar todos estos datos para explicar qué supone en tú día a día y cómo pueden repercutir en problemas como la crisis de vivienda en España.

 

Pero eso no es todo amigos. Además, estoy atento a la actualidad nacional e internacional, tanto política como social, y abordo los temas virales que marcan la conversación pública, siempre con un enfoque riguroso pero también cercano y desenfadado.

 

Mi trayectoria

Nací en Madrid y estudié Periodismo en la Universidad Complutense. Antes de incorporarme a HuffPost en 2022, trabajé en 20 Minutos, pasé por la redacción de El Mundo y el departamento de comunicación de Bankinter, fui redactor y community manager en LaSexta, me especialicé en la cobertura de la pandemia en ElPlural.com y ejercí como corresponsal parlamentario en la Asamblea de Madrid.

 

 

Cómo contactar conmigo:

 

EL HUFFPOST PARA UBICO

Más de Virales