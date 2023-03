La dolorosa confesión de Ana Milán sobre su infancia que arrasa en TikTok

La actriz Ana Milán, que se hizo muy viral en redes sociales gracias a los directos que hizo durante los meses más duros de la pandemia, ha relatado en el último programa de Buenismo Bien (Cadena Ser) el bullying que sufrió durante su infancia.

A pesar de su "fuerza" y del carácter que deja ver, Milán ha asegurado ser "una persona muy sensible, emotiva y emocional", por lo que lo sufrido "se quedó parte de" su infancia, ha admitido sin tapujos la actriz.

El momento ha sido recopilado y publicado por la cuenta de TikTok de Cadena Ser (@la_ser) y ha calado tan hondo en la redes sociales que lleva más de 30.000 'me gusta' y cerca de 400.000 reproducciones en apenas 24 horas.

"Yo fui una niña que sufrí bullying. Lo recuerdo como algo que se quedó parte de mi infancia y se quedó con mucha confianza en la vida. Después me dio otras herramientas, pero herramientas que yo en realidad no quería para nada", ha empezado relatando.

Al hilo del tema, ha explicado que ella no quería ser fuerte, "prefería ser sensible". De hecho, ha admitido ser "una persona muy sensible, muy emotiva y muy emocional".

"Se quedó con celebrar cumpleaños, con que me invitaran. Yo recuerdo que llegué a Madrid a vivir con 16 años y lo hice en un grupo que era muy cariñoso. Cuando me abrazaban, yo me ponía muy tensa, me quedaba muy rígida, porque no había tenido el amor de amigos", ha ejemplificado.

Para terminar, ha sentenciado que, aún con todo el tiempo que ha pasado, cuando habla de ella todavía se le remueve algo por dentro: "Tiene que ver con el dolor. Tiene que ver con 'esto no me lo quites'. Y te lo quitan. Y lo que me parece más importante de esto es que no sé con qué se quedan los que practican el bullying (...) porque a ti eso no te suma nada. No te quedas nada tangible ni material. Te quedas con el cuerpo lleno de mierda y con otro ser humano destrozado. Así que para".

Muchos en TikTok han aplaudido el discurso de la actriz tras sentirse identificados con el relato. "Que estemos ahora contándolo es la prueba de que somos fuertes", ha opinado una usuaria de la plataforma. La mayoría coincide en que ese sufrimiento "define y cambia tu personalidad".