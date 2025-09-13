Dos americanas intentan viajar a Niza y un error con el idioma les hace acabar en la otra punta del mundo

El creador de contenido David Andújar (@davidandu) ha contado a través de su cuenta de TikTok la historia de como dos amigas americanas han acabado en Túnez en vez de en Niza por un simple error fonético.

"Chicos, muy atentos a la historia de las dos guiris que iban a Francia y acabaron en África por error", ha comenzado diciendo el tiktoker, quien no daba crédito a esta anécdota de lo más surrealista.

"Resulta que dos petardas de Arizona estaban haciendo el típico Eurotrip y tenían un vuelo de Roma a la ciudad francesa de Niza", ha explicado el creador de contenido, mientras iba intercalando fragmentos del vídeo original.

"Este vuelo, por lo que sea, lo pierden, y las zagalas pues hacen lo típico en estos casos: 'Hi darling, ¿me das un billete para el próximo vuelo que tengas a Niza? It's flight to Nice'", ha relatado el influencer.

"Entonces, la chiquita de la compañía probablemente tenía pues un B1 por el British Council y no entendió bien el acento americano, entendió que las chiquillas querían unos billetes no 'to Nice', sino a Tunis, es decir, a Túnez, África", ha explicado Andújar entre risas.

"Chicos, es que parece de chiste, os lo juro. Lo mejor es que, claro, se dieron cuenta dentro del avión y las caras de la peña eran...", ha asegurado, adjuntado un fragmento en el que se puede ver a las chicas saliendo del avión y la cara de pasmo de los pasajeros.

"También te digo, se podrían haber dado cuenta antes de entrar al vuelo en la pantallita, que pondría Túnez. Pero nada, son americanas, cariño", ha bromeado el creador de contenido.

"Una vez allí, cuentan que las trataron bastante regular en el control de fronteras porque no tenían los permisos. Después de alguna llamadita explicando lo sucedido pudieron comprar otros billetes e ir 'to Nice'. Pero vamos, entre que perdieron el vuelo a Túnez y el definitivo les ha salido el viajecito...", ha concluido el tiktoker.