Dos americanos hablan así del metro de Madrid: esto es lo que más destacan

La usuaria de TikTok @viviinthecity, una neoyorkina viviendo en Madrid, ha hecho junto a un amigo suyo de California (Estados Unidos) un vídeo en el que destaca algunos aspectos del metro de Madrid.

Lo primero es que se van a montar y está completamente lleno, así que tienen que esperar al siguiente. "Si me colocara al borde de las vías en el metro de Nueva York alguien me empujaría y me tiraría y aquí puedo sin que nadie me empuje porque la gente es más maja", confiesa.

NUEVA APP EL HUFFPOST Sigue todo lo que te interesa. Descárgate la app. DESCARGAR YA

También destacan que hay cobertura por todo el metro y que puedes entrar en redes sociales mientras haces los trayectos. "Además, un dato curioso es que el metro siempre viene por la derecha", aseguran.

Asimismo resaltan que "hay techos bajos, y si eres alto cuidado", mientras que se quejan del ritmo de algunas personas que suben por la izquierda las escaleras mecánicas, ya que van lentos. "Amo España pero hay gente que sube que se lo toma con calma", indica él.

Finalmente, acaban diciendo que está limpio y que es muy fácil de guiarse. "No hay ratas", finaliza, añadiendo que en Nueva York hay gente que se queda en medio de las escaleras dificultando el paso.