Los dos minutos de una señora quejándose de su marido en la SER que son para enmarcar

La llamada que una oyente ha hecho al programa de la Cadena Ser Hoy por hoy, que presenta Àngels Barceló, ha sido para enmarcar. La directora del formato ha dado paso a Mari Ángeles, quien ha arrasado con su queja —y la forma de contarla— hacia su marido.

La mujer ha intervenido en un momento del espacio para hablar de quién le daba rabia, y no ha dudado en responder que su marido ante la risa de los periodistas. "Ya está pasando de la rabia al odio irracional", ha confesado.

"Es limpio al máximo. Pero no es que él sea limpio, es que consigue mantenerse limpio, mantener limpio el sitio donde él habita", ha explicado. A continuación, ha contado que fueron a una romería tras haber llovido, por lo que "era todo barro", y su marido había ido con unas zapatillas blancas.

Pero, de alguna forma, logró llegar a casa con las zapatillas "impolutas", según ha agregado. "¿Cómo puedes ser? Es imposible. Se las pisé", ha expresado entonces en un claro tono de indignación. "Es imposible que se pueda ser tan limpio. Es un superpoder, una virtud molesta a los ojos de un ser normal", ha afirmado ante la risa de todos.

"No puedo con ello. Pero por favor, que yo soy normal, que yo no voy sucia, yo si me mancho los zapatos me los lavo al día siguiente, pero cómo puede venir con las bambas blancas, que está lloviendo, que estamos en un campo, en un arrozal, hijo mío", ha agregado.

Ante esto, Barceló no ha dudado en afirmar: "Mari Ángeles, qué rabia nos está dando tu marido. Compartimos la rabia contigo". Y, en ese momento, ha añadido, "pero le quieres mucho, ¿verdad?". "Claro, animalito. Si le tengo adiestrado. Me costó, me costó, pero le he adiestrado. Yo le he dicho: 'mánchate, cariño, mánchate, que se lava, de verdad".

"Los dos minutos que te van a alegrar el día 🤣 Mari Ángeles, te queremos ❤️", han escrito en la cuenta de Twitter del programa junto a los dos minutos del momento.