El estadounidense Kendrick Perry, tras ser el rey Baltasar en Málaga, se sincera y resume en una frase la experiencia

Este martes se está celebrando uno de los días más mágicos del año con la llegada a toda España de los Reyes Magos. Tras darse un baño de masas en los diferentes pueblos y ciudades del país en las cabalgatas de este lunes, Melchor, Gaspar y Baltasar han tenido la difícil misión de contentar a los niños y no tan niños con los regalos que les habían pedido por carta.

De todos los reyes que salieron en las distintas cabalgatas, hubo uno que triunfó por encima del resto: el rey Baltasar de Málaga, al que dio vida Kendrick Perry, el jugador de baloncesto y emblema del Unicaja de Málaga que ha logrado, entre otra serie de títulos, dos Copas del Rey en los últimos tres años.

Perry, desde su llegada a capital de la Costa del Sol en 2022, se ha convertido en uno de los jugadores más queridos por su afición. No lo ha hecho solo por su nivel deportivo y entrega en cada partido, si no que el talentoso y enérgico base estadounidense se ha metido a toda la ciudad en el bolsillo por su compromiso con Málaga y la personificación de los valores y costumbres de la ciudad.

Hace unas semanas ya jugó con una camiseta en la que en vez de su apellido lucía el término 'Boquerón' y ahora se ha convertido en rey Baltasar, una experiencia que no ha dudado en destacar en sus redes sociales.

"Fue una de las mejores experiencias de mi vida"

Este martes, Perry ha querido contar en su perfil de X lo que significó representar al rey Baltarsar: "¡Wow! ¡Puedo decir con certeza que ayer fue una de las mejores experiencias de mi vida!"

"Ver a todos los niños sonriendo con tanta energía fue inolvidable. No tengo palabras para describir lo que esta ciudad significa para mí...", ha asegurado el jugador, que espera haber representado a él, a su familia, a Unicaja y al título de rey Baltasar correctamente.

"Cuando hablo de Málaga como mi hogar, realmente lo sentí anoche... Podría seguir y seguir, pero por ahora diré que espero que todos disfruten de su Día de Reyes y quiero de nuevo agradecer a todos los involucrados por permitirme representar a la ciudad de Málaga", ha rematado la estrella del Unicaja de Málaga.