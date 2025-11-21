El actor David Henrie visita este lugar de España y recomienda a sus seguidores hacerlo: "Algo cambia en ti"

El actor estadounidense David Henrie, famoso sobre todo por su papel de Justin Russo en la mítica serie de la infancia Los magos de Weverly Place, se encuentra en España y va compartiendo en sus redes sociales su viaje por las distintas zonas de nuestro país y algunos de los secretos que más le están gustando.

Henrie, que ha pasado por ciudades como Sevilla, Barcelona o San Sebastián, se encuentra ahora en Galicia, concretamente en Santiago de Compostela, y ha disfrutado de la ciudad. "¡Qué lugar!", ha afirmado.

"Una ciudad construida sobre la transformación, una que realmente comienza en el Camino a Santiago. Se siente nada más llegar. Reyes y reinas han recorrido este camino. Millones lo siguen haciendo", ha apuntado.

"Todo se remonta al propio Santiago, quien regresó a España a petición de la Santísima Virgen", ha añadido, recomendando a sus seguidores que lo hagan: "Si nunca has hecho una peregrinación, te recomiendo encarecidamente esta. Algo cambia en ti aquí".

Ya probó la paella

Henrie, toda esta gira por España, la está haciendo en su proyecto En busca de la belleza con el que tiene el objetivo de "descubrir cómo el arte, la cultura y la belleza nos acercan a lo divino". En su estancia en Monistrol de Montserrat (Barcelona) probó una paella y reaccionó con una simple frase en un momento que ha sido compartido en TikTok.

"Estamos aquí, en Monserrat, en una misión secundaria mientras rodamos la segunda temporada de Seeking Beauty, para intentar encontrar la mejor paella de toda España", ha afirmado.

"Es un bocado enorme. Tiene un toque picante, está muy bueno... Podría comer mucho de eso. Estoy deseando hincarle el diente al marisco. Voy a darle un 7.9. Un sólido 7,9", ha opinado Henry.

El actor le ha dado otro bocado y ha generado multitud de comentarios en la red social.