El actor David Henrie prueba la paella española y la define con una frase: las reacciones son inmediatas

El actor estadounidense David Henrie, conocido por su papel de Justin Russo (hermano de Alex Russo, interpretada por Selena Gómez) en la mítica serie de la infancia, Los magos de Weverly Place, ha arrancado un nuevo proyecto que ha llamado "En busca de la belleza" con el objetivo de "descubrir cómo el arte, la cultura y la belleza nos acercan a lo divino".

Uno de los capítulos de este show se trata de buscar la mejor paella en España y por primera vez la ha probado en Monistrol de Montserrat (Barcelona), dejando una simple frase de lo que le ha parecido y de que ha sido la comidilla de las reacciones del vídeo publicado en TikTok (@seekingbeayty.ewtn), que ha acumulado hasta el momento casi 200.000 visitas y 16.000 'me gusta'.

"Estamos aquí, en Monserrat, en una misión secundaria mientras rodamos la segunda temporada de Seeking Beauty, para intentar encontrar la mejor paella de toda España", ha advertido al principio.

Tras recoger una gran cucharada de arroz, ha señalado que debía, sí o sí, añadirle al arroz un poco de marisco para poder degustar mejor la paella al completo. "Es un bocado enorme. Tiene un toque picante, está muy bueno... Podría comer mucho de eso", ha opinado.

"Estoy deseando hincarle el diente al marisco. Voy a darle un 7.9. Un sólido 7,9.", ha rematado, no sin antes darle otro bocado para verificarlo y reafirmarlo.

Han sido más de 300 comentaros de usuarios españoles que han respondido y la división de opiniones estaba cantada. Ha generado numerosos comentarios sobre si lo que se ha comido es una paella de verdad o no, ya que ha habido cierto debate y discusión sobre las paellas de la Comunidad Valenciana y las de Cataluña. Una de las frases más repetidas ha sido la de "eso no es paella, es arroz con marisco".