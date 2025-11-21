Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
El actor Hovik Keuchkerian dice lo que piensa de Gabriel Rufián: empieza bien pero acaba recibiendo por un día concreto
El actor Hovik Keuchkerian dice lo que piensa de Gabriel Rufián: empieza bien pero acaba recibiendo por un día concreto

Lo ha hecho en 'El sentido de la birra'.

El actor Hovik y el político Gabriel Rufián en dos fotos separadas
Hovik y Rufián en dos fotos separadasEFE/ GTRES

El actor Hovik Keuchkerian ha acudido al podcast El sentido de la birra, presentado por Ricardo Moya, y ha dejado una reflexión a cuenta de una pregunta del público que le ha llevado a él a recordar unas palabras de Gabriel Rufián en el Congreso de los Diputados sobre los tolerantes y los intolerantes. 

En una charla en vivo en un auditorio, le han preguntado a Keuchkerian —dos veces nominado al premio Goya por Un amor y Alacrán enamorado—, que cuál es el nivel de violencia aceptable "para ejercer sobre un gilipollas de manual". "Para ti va a ser uno, para mí va a ser otro, sobre todo si lo que está ocurriendo incide en ti directamente o no", señala el actor. 

Que añade: "Esto de determinar cuál es el grado de violencia que se debe aplicar me parece un terreno peligroso". Aquí ha sacado a colación unas palabras del diputado de ERC Gabriel Rufián en la tribuna del Congreso hablando de los intolerantes. 

De tolerantes a intolerantes

"El otro día escuché al señor Rufián, que he de decir que de los que hay, junto con otra y dos más,  por lo menos se le puede escuchar. Dijo una cosa: que la gente tolerante con la gente intolerante ha de ser intolerante", explica. 

Una cuestión que le deja varias reflexiones en el aire: "Mi pregunta es: ¿quién determina que tú estás en el lado de los tolerantes? ¿Cuándo decides tú que el intolerante es el otro? Porque por esa misma razón, escuchando ese argumento, los que no pegan con los que pegan que tienen que hacer, ¿pegar?". 

"Medir el nivel de violencia. Cuidado. Y quién se la merece y quién no, cuidado también", zanja el actor. La persona del público que ha plantetado la cuestión ha dicho que después de todo lo que ha escuchado "el gilipollas de manual" es él. 

