Preguntan a un profesor si trabajaría en un centro privado por el mismo sueldo que en la pública: una reflexión de la que tomar nota

Pedri Martínez, graduado en Física y profesor de Matemáticas en la enseñanza pública, también creador de contenido en sus ratos libres (@pedrilegend) ha contestado a un comentario en el que le preguntaban si trabajaría en una escuela privada por el mismo salario que en la pública. Ha dejado una interesante reflexión de la que tomar apuntes, en la que ha hablado sobre los estereotipos.

Lo primero que ha mencionado es no hizo las oposiciones de profesor de Matemáticas para ser funcionario, tener un sueldo y vacaciones, sino porque sí o sí quería ser profesor. "En ningún momento me planteé ese proceso en la privada porque yo he mamado de la pública: estudié en un colegio público y en dos institutos públicos, muy buenos todos", ha defendido.

De hecho, sus padres también trabajan en la enseñanza pública como profesores y maestros, por lo que hay más motivos para querer trabajar en ese sector, no por las condiciones. Tampoco está de acuerdo con los que dicen que "todo lo de la pública es genial" y que en la privada, sin embargo, solo van "niños de papá y mamá a los que les inflan la nota".

"Me gusta la diversidad"

"Conozco amigos y familiares que han ido a la privada, han ido a colegios e institutos muy, muy buenos, donde sacan muy buenas notas, donde han aprendido un montón. También hay que respetarlo y no decir que algo es muy malo y otro muy bueno", ha añadido.

Además, le gustaría llevar a sus hijos algún día a una escuela pública porque cree "en la diversidad, me gusta" y es precisamente allí donde la van a encontrar. "Lo llevaría si cerca de mi casa hay uno que sepa que merezca la pena y que me guste de calidad, porque hay públicos y públicos.", ha mencionado.

"Hay públicos que son excelentes y donde a los niños se les exprimen las capacidades de una forma en la que a veces, por desgracia y por temas de dinero y financiación, no llegamos. Después ves a algunos privados que ya en la ESO están dando un nivel prácticamente de Bachillerato", ha rematado.