El apunte en la carta de un restaurante que levanta ampollas: "Legalmente creo que no se puede negar"

La polémica vuelve a estar servida entorno al negocio de la hostelería. La cuenta de X, antes Twitter, Soy Camarero (@soycamarero) ha publicado un post donde denuncia que en un bar solo se sirva "agua embotellada". "¿Vosotros qué opináis?", ha preguntado a sus seguidores.

¿Es legal negar el agua del grifo a los clientes? La pregunta genera controversia entre la población siempre que se plantea, pero la legislación no ofrece dudas. Según el artículo 18 de la Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economía circular.

"En los establecimientos del sector de la hostelería y restauración se tendrá que ofrecer siempre a los consumidores, clientes o usuarios de sus servicios, la posibilidad de consumo de agua no envasada de manera gratuita y complementaria a la oferta del mismo establecimiento", establece la ley.

El establecimiento en cuestión, cuyo nombre no se conoce, apunta en su carta lo siguiente: "No servimos agua de grifo, solo se servirá agua mineral embotellada". De esta forma, y con la norma en la mano, estaría vulnerando la legislación por la que se rige esta cuestión.

Una polémica que trae cola

No es la primera vez que estas denuncias se producen en redes sociales. De hecho, es muy habitual encontrar este tipo de reclamos entre los clientes, que exigen que los establecimientos ofrezcan un buen servicio y cumplan con la normativa vigente.

La opinión de los comentarios en la publicación de Soy Camarero es unánime. "Es ilegal", aseguran la mayoría de los usuarios. "Mira que no soy hostelero y suelo opinar a favor de ellos igualmente, pero en este caso no", opina otro, aclarando que servir agua no embotellada a los clientes es obligatorio "por ley".

Esta cuestión deja a las claras que conocer la normativa puede hacer ahorrar unos euros a los clientes, quienes están en su derecho de exigir el mejor servicio, además de reclamar a los hosteleros que cumplan con sus obligaciones.