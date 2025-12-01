Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
El apunte en la carta de un restaurante que levanta ampollas: "Legalmente creo que no se puede negar"
El apunte en la carta de un restaurante que levanta ampollas: "Legalmente creo que no se puede negar"

Daniel Pueblas Lara
Un bar no sirve agua de grifo y un usuario lo denuncia
La polémica vuelve a estar servida entorno al negocio de la hostelería. La cuenta de X, antes Twitter, Soy Camarero (@soycamarero) ha publicado un post donde denuncia que en un bar solo se sirva "agua embotellada". "¿Vosotros qué opináis?", ha preguntado a sus seguidores. 

¿Es legal negar el agua del grifo a los clientes? La pregunta genera controversia entre la población siempre que se plantea, pero la legislación no ofrece dudas. Según el artículo 18 de la Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economía circular. 

"En los establecimientos del sector de la hostelería y restauración se tendrá que ofrecer siempre a los consumidores, clientes o usuarios de sus servicios, la posibilidad de consumo de agua no envasada de manera gratuita y complementaria a la oferta del mismo establecimiento", establece la ley. 

El establecimiento en cuestión, cuyo nombre no se conoce, apunta en su carta lo siguiente: "No servimos agua de grifo, solo se servirá agua mineral embotellada". De esta forma, y con la norma en la mano, estaría vulnerando la legislación por la que se rige esta cuestión.  

Una polémica que trae cola

No es la primera vez que estas denuncias se producen en redes sociales. De hecho, es muy habitual encontrar este tipo de reclamos entre los clientes, que exigen que los establecimientos ofrezcan un buen servicio y cumplan con la normativa vigente. 

La opinión de los comentarios en la publicación de Soy Camarero es unánime. "Es ilegal", aseguran la mayoría de los usuarios. "Mira que no soy hostelero y suelo opinar a favor de ellos igualmente, pero en este caso no", opina otro, aclarando que servir agua no embotellada a los clientes es obligatorio "por ley". 

Esta cuestión deja a las claras que conocer la normativa puede hacer ahorrar unos euros a los clientes, quienes están en su derecho de exigir el mejor servicio, además de reclamar a los hosteleros que cumplan con sus obligaciones. 

Soy redactor de Virales en El HuffPost España, donde escribo todo lo que sea susceptible de interés y genere conversación en la calle.

  

Me interesan la televisión, la radio y el mundo de la cultura, especialmente todo lo relacionado con la literatura y el cine. Escribo sobre todo lo que se mueve en redes, siempre con la oreja puesta en la conversación social.

 

Nací en Alcalá de Henares (Madrid) en 1997. Soy muy curioso y me gusta estar enterado de todo lo que pasa en el mundo, por eso siempre intento estar pegado a la radio. Trabajé en PRNoticias durante seis años cubriendo la actualidad mediática, con especial atención a la televisión y otros medios de comunicación. Soy licenciado en Periodismo por la Universidad Rey Juan Carlos (URJC) de Madrid. Además, mi interés por la geopolítica me llevó a formarme como analista internacional por LISA Institute.

 

 

