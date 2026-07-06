Un matemático español de la Universidad de Oxford deja a todos boquiabiertos con la forma en la que se ata los cordones

El matemático español de la Universidad de Oxford Sergio Serrano de Haro Iváñez está arrasando en Instagram después de que hiciera un explicativo vídeo sobre cómo se ata los cordones gracias a las matemáticas y a la teoría de nudos. La publicación lleva ya más de 700.000 reproducciones.

"En mi vida cotidiana utilizo la teoría de nudos, que es una rama de las matemáticas con implicaciones en álgebra, topología y geometría, además de aplicaciones en el estudio de cómo se empaqueta el ADN dentro de la célula, para algo muy concreto: atarme los cordones de los zapatos", ha comenzado diciendo.

Entonces, Serrano de Haro Iváñez ha recordado que la forma popular que la gente tiene para atarse los cordones consiste en hacer primero un nudo sencillo para después continuar rodeándolo con el otro extremo, que se pasa por debajo. "Ahí se tira de las dos orejas resultantes y el zapato ya está atado", ha sentenciado.

El experto ha comentado que "este método lleva bastante tiempo" y ha bromeado con que "si eres un matemático con mucho trabajo pendiente, existe otra manera de obtener exactamente el mismo nudo final, pero mediante un proceso distinto".

Serrano de Haro Iváñez ha detallado que "una de las funciones de la teoría de nudos es determinar qué bucles son equivalentes entre sí y cuáles son idénticos, aunque se hayan formado de maneras diferentes". Eso es, precisamente, lo que él aplica.

"Obtengo el mismo resultado final, pero lo ato mucho más rápido. Se forman las dos orejas como de costumbre, pero ahora lo único que hay que hacer es pasar cada una por debajo de la otra y tirar; así se consigue exactamente el mismo nudo en un tercio del tiempo", ha comentado. Finalmente, el especialista ha ironizado con que "probablemente te ahorrará unos cinco minutos a lo largo de toda tu vida".