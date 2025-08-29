El astronauta Pablo Álvarez cuenta la sorprendente pregunta que le hacen muchas veces

El astronauta leonés de la Agencia Espacial Europea, Pablo Álvarez, ha confesado en una publicación compartida en su perfil de X (la antigua Twitter) cuáles son las preguntas que le han hecho más de una vez y que le han dejado sin palabras.

"No os imagináis la cantidad de veces que me preguntan por qué solo fuimos una vez a la Luna, por qué no hemos vuelto o si de verdad creo que estuvimos allí… 🤯", ha escrito el astronauta español, el cuarto tras Sara García Alonso -con la que compartió promoción-, Miguel López-Alegría y Pedro Duque.

Su tuit llega después de que el geólogo planetario, astrobiólogo, investigador y divulgador Jesús Martínez Frías hubiera publicado previamente una foto con el listado de personas que han pisado la Luna.

"Algunos siguen pensando que a la Luna se llegó solo una vez. Otros, ni eso. A la Luna se llegó de manera tripulada 6 veces, con un total de 12 astronautas", escribió el también escritor en ese tuit.

Como se puede ver en las imágenes las seis misiones tienen que ver con el programa Apolo y, aunque la más famosa es la de Apolo 11, también están la Apolo 12, Apolo 14, Apolo 15, Apolo 16, Apolo 17.

En la Apolo 11 pisaron la superficie lunar Neil Armstrong y Buzz Aldrin, en la 12 Charles Conrad y Alan Bean, mientras que en la Apolo 14 fueron Alan Shepard y Edgar Mitchell. Para la Apolo 15 David Scott y James Irwin fueron los protagonistas, mientras que John Young y Charles Duke fueron los astronautas de la 16. Por último, Eugene Cernan y Harrison Schmitt estuvieron en la misión Apolo 17.

En la actualidad existe el programa internacional Artemis, que pretende volver a pisar la Luna en esta década y trasladar a nuestro satélite tanto a la primera mujer como al próximo hombre, así como comenzar a establecer una presencia sostenible en su superficie y órbita.

Este programa, que sería la antesala a más largo plazo llevar humanos a Marte, está liderado por la NASA, pero que también cuenta con la ayuda de otras Agencias Espaciales como la Europea y de financiación privada.