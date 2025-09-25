El Ayuntamiento de Madrid borra una bandera palestina de un colegio: la reacción de Óscar Puente, de matrícula de honor

El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible del Gobierno de España, Óscar Puente, no ha tardado en pronunciarse respecto al último (y criticado) movimiento del Ayuntamiento de Madrid: limpiar de forma urgente una bandera palestina que estaba pintada en el suelo con tiza por niños de Malasaña.

"Sugiero pintar con la bandera Palestina los innumerables puntos sucios de Madrid. Va a ser la única forma de que Almeida los limpie", ha afirmado el ministro. "Idéntica estrategia sería necesaria en Valladolid", ha agregado el socialista.

Según han defendido desde el Ayuntamiento de Madrid, concretamente desde el Área de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad, tal y como ha recogido Europa Press, esta actuación se realizó como otra "cualquiera que requiere la intervención del Selur, incluidas por ejemplo, las que se producen en las sedes del PSOE".

"Esta pintada de grandes dimensiones en el espacio público, fue advertida por los vecinos de la zona y se dio aviso al Selur para que procediera a su limpieza", han agregado los mismos finalmente. Sin embargo, desde el PSOE, se han mostrado en contra de dicha decisión.

"Estamos en contra del borrado que en estos manifiestos se está produciendo por parte del Ayuntamiento de Madrid. Denunciamos la complicidad del señor Almeida con la señora (Isabel Díaz) Ayuso para no dar la voz contra el genocidio", ha afirmado la socialista Reyes Maroto.

"Le pedimos explicaciones porque no está bien que la presidenta prohíba a los centros educativos que dentro haya manifestaciones, pero tampoco lo está que fuera se haga un borrado de lo que son manifestaciones pacíficas en favor de la paz y contra el genocidio", ha agregado finalmente.

El mensaje, publicado en 'X' (antes conocido como Twitter) ha generado un aluvión de reacciones y ha acumulado más de 33 mil visualizaciones, 600 compartidos y 2 mil 'me gusta'. "Es una estupenda idea... banderas y sandías....", comenta Ángeles Fernández. "Y los socavones que anda que en cuanto sales del centro menudo estado tienen las aceras y calzadas", escribe otro usuario indignado.