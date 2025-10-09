Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
El cantante de Gun N' Roses se posiciona con lo que está ocurriendo en Palestina en un concierto y recibe la ovación inmediata
El cantante de Gun N' Roses se posiciona con lo que está ocurriendo en Palestina en un concierto y recibe la ovación inmediata 

Más de un millón de reproducciones.... y subiendo. 

Andrea Cadenas de Llano Sosa
Momento en el que saca la bandera

El vocalista y líder de Gun N' Roses, Axl Rose, se ha llevado un aplauso de su público después de que en uno de sus últimos conciertos, celebrado en Bogotá (Colombia), parase el show y sacase la bandera de Palestina con un mensaje en el que se podía leer: "I dont need your civil war" ('No necesito tu guerra', en referencia a su canción Civil War. 

La publicación, que lleva ya más de un millón de reproducciones, los 10.000 'retuits' y más de 60.000 'me gusta'. Además, el post ha recibido medio millar de comentarios, la gran mayoría de usuarios que han querido aplaudir el gesto del cantante, aunque también ha habido algún que otro retractor. 

"Desde niño, me ha encantado ver lucha libre profesional. Por aquel entonces, veía vídeos de YouTube editados con la canción «Don't Cry», ¡y me encantaba aunque mi inglés era limitado en aquel entonces! Axl Rose la interpretó, y viéndolo ahora, me alegra que la persona cuya canción me encantaba de niño resultara ser una persona genuinamente buena, alguien que lucha contra la opresión y la injusticia", comenta uno de los usuarios en respuesta al momento. 

Se trata de la primera vez que la banda hace referencia pública en uno de sus conciertos acerca de lo que está ocurriendo en Palestina. No son los primeros artistas que se han atrevido a dar este paso, también lo han hecho otras voces como Amaia Romero o Mikel Izal. 

Soy redactora de actualidad en El HuffPost España, donde hablo sobre las noticias de última hora y analizo algunos de los temas que conforman la actualidad.

 

Sobre qué temas escribo

Escribo de todo tipo de temas, desde sucesos hasta política y asuntos internacionales, siempre con una mirada crítica y con la idea de que detrás de cada tema hay una historia que merece ser contada. En política e internacional, trato de traducir lo complejo, de dar a conocer los discursos y las tensiones que puedan surgir para que se entiendan sin necesidad de recurrir a palabras complejas. Siempre con la intención de informar, incomodar cuando toca y aportar una mirada que no se quede solo en la superficie. 

  

Mi trayectoria

Cordobesa de los pies a la cabeza. Nací y crecí en Córdoba, tierra de Julio Romero de Torres y ciudad con más Patrimonios de la Humanidad. Me gradué en Periodismo en la Universidad Rey Juan Carlos, en Fuenlabrada, donde descubrí que escribir no solo es contar cosas, sino también saber cómo hacerlo para que te escuchen.

 

Antes de aterrizar en El HuffPost, hice unas prácticas en el diario AS, que me sirvieron para aprender cómo se trabaja en una redacción, así como para coleccionar alguna que otra anécdota. Llevo ya un año trabajando en HuffPost, un lugar que se ha convertido en mi segunda familia, y actualmente vivo en Madrid. Siempre con ganas de aprender, reírme y contar historias que valgan la pena.

 

 

Cómo contactar conmigo:

 