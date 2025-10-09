El cantante de Gun N' Roses se posiciona con lo que está ocurriendo en Palestina en un concierto y recibe la ovación inmediata 

El vocalista y líder de Gun N' Roses, Axl Rose, se ha llevado un aplauso de su público después de que en uno de sus últimos conciertos, celebrado en Bogotá (Colombia), parase el show y sacase la bandera de Palestina con un mensaje en el que se podía leer: "I dont need your civil war" ('No necesito tu guerra', en referencia a su canción Civil War.

La publicación, que lleva ya más de un millón de reproducciones, los 10.000 'retuits' y más de 60.000 'me gusta'. Además, el post ha recibido medio millar de comentarios, la gran mayoría de usuarios que han querido aplaudir el gesto del cantante, aunque también ha habido algún que otro retractor.

"Desde niño, me ha encantado ver lucha libre profesional. Por aquel entonces, veía vídeos de YouTube editados con la canción «Don't Cry», ¡y me encantaba aunque mi inglés era limitado en aquel entonces! Axl Rose la interpretó, y viéndolo ahora, me alegra que la persona cuya canción me encantaba de niño resultara ser una persona genuinamente buena, alguien que lucha contra la opresión y la injusticia", comenta uno de los usuarios en respuesta al momento.

Se trata de la primera vez que la banda hace referencia pública en uno de sus conciertos acerca de lo que está ocurriendo en Palestina. No son los primeros artistas que se han atrevido a dar este paso, también lo han hecho otras voces como Amaia Romero o Mikel Izal.