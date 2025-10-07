​El cantante Roi Méndez pide un café en el tren, le hacen una pregunta y la confusión que se genera va camino de arrasar

Algunas palabras se prestan a provocar momentos de confusión más que otras. Así lo muestra la publicación del cantante Roi Méndez en su cuenta de X, donde ha explicado lo que le pasó cuando pidió un café al viajar en un tren.

El participante de Operación Triunfo en 2017, quien coincidió en la Academia con Aitana, Amaia y Lola Índigo, ha relatado: "Acabo de pedir un café en el tren y la chica me pregunta si quiero una tapita".

"Le pregunto qué tienen de tapa y me contesta, confundida: "la normal". Yo le pregunto qué es 'la normal'. ¿Cruasán? ¿Mollete? Se ríe y me saca esto", ha continuado explicando en la red social. Junto a estas palabras ha publicado también una foto de la tapa en cuestión. Y sí, efectivamente se refería a la tapa de plástico para tapar el café.

La publicación ya supera los 4.000 me gusta en pocas horas y numerosas reacciones. Un usuario de la red social ha dejado una explicación sobre el motivo del nombre tapa para hacer referencia al aperitivo gratuito que en algunas regiones de España ponen al consumir una bebida.

"Pues por lo que tengo entendido el origen de la tapa (de la de comer) viene de la necesidad de Alfonso X (creo) de tapar su copa de vino y que no le entrase polvo o insectos, y le pusieron jamón con el fin de tapar el vaso. Así que sí, la tapa de comer viene de cubrir o tapar", señaló en un comentario.