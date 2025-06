El cartel de aviso que ha colocado un bar caldea, y mucho, los ánimos 

El cartel que un bar ha colocado para lanzar un aviso a sus clientes está caldeando, y mucho, los ánimos en las redes sociales, donde una multitud de usuarios están expresando su indignación.

"Si se sientan en una mesa sucia no se les atiende", dice el letrero, que ha subido a X la popular cuenta @soycamarero y que está provocando un encendido debate.

Aunque a priori puede parecer algo incomprensible, hace tiempo el usuario de TikTok @the_bingo_boy, que trabaja como camarero, escuchó una conversación en la que obtuvo la respuesta a por qué algunas personas se sientan en las mesas sucias pese a que haya otras limpias libres.

"Estoy en la terracita de un bar tranquilamente tomando el café y aparece un hombre con su hijo, de 12 o 13 años más o menos, y mira un poquito la terracita, que había cinco o seis meses todas libres", explicaba.

"Y dice: 'Mira, hijo, tú cuando vayas a un bar tienes que mirar un poquito las mesas. Y en esa mesa donde veas algún vaso sucio, plato o algo, es donde te tienes que sentar porque eso implica que el camarero saldrá a recogerlo y así te tiene que tomar nota", recordaba el usuario.

Sea como fuere, el cartel en cuestión ha provocado algunas reacciones indignadas. Por ejemplo, una persona dice: "Eso pasa por no limpiarlas en cuanto se van los clientes y sí. O da tiempo es que la terraza está mal servida o por incompetencia o por falta de personal. En todo caso es un fallo del propietario".

"Si me siento en una mesa sucia, haberla limpiado. Si me he sentado y no está limpia, cuando me atiendes la limpias. No es tan difícil. La hostelería se está poniendo tan tiquismiquis que luego llorarán", sentencia otro.