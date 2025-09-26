El cartel de esta cafetería es toda una declaración de intenciones contra el matcha: 2 millones de 'me gusta' y subiendo

El dueño de una cafetería Dritan Alsela, que acumula tres millones de seguidores solo en TikTok (@dritanalsela), ha iniciado una 'guerra' total contra el que se considera el enemigo del café: el matcha, utilizado para hacer los tés que desde hace muchos tiempos se han vuelto un producto muy codiciado.

El matcha es una especie de té verde japonés que se ha molido finamente y está elaborado con tencha. Aunque su consumo principal se produce en el este de Asia, en Europa se ha vuelto una moda que hasta el momento ha venido para quedarse.

Alsela ha colgado un cartel en su local que es toda una declaración de intenciones, un pequeño informativo que prohíbe la entrada a un grupo específico de personas. "Consumidores de matcha no permitidos, esto es un local de café".

Justo detrás de la barra, otro cartel medio censurado: "Fuck matcha". El vídeo, que apenas lleva unos días publicado, ha acumulado más de 14,3 millones de visualizaciones y más de 2 millones de 'me gusta' (y subiendo). Pero lo mejor han sido los comentarios, divididos en la guerra del café y el matcha.

Uno de los comentarios más sonados en las más de 14.000 reacciones ha sido el de Alexa Vázquez: "A los que no les gusta el matcha están más obsesionados que a los que nos gusta". "Al fin alguien hizo algo al respecto, ¡qué paz!", ha respondido la usuaria pao Crhz.

"Ese hombre se lo tomó a nivel personal", comentaban con ironía otros usuarios, ya que los vídeos publicados en su perfil eran una declaración de amor al café y de enemistad al matcha. "Encontré mi manada, mi tribu, mi gente", han reaccionado otros. Sin embargo, muchos de los consumidores del café están de acuerdo con que el matcha es más saludable que el café.