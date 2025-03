El cartel colocado en los juzgados de La Línea de la Concepcion es para verlo: lo que habrán visto para tener que ponerlo

Más de mil 'me gusta' tiene ya la publicación de @AEscudier con el cartel que hay colocado en los Juzgados de La Línea de la Concepcion, en la provincia de Cádiz, y que dice mucho de lo que se ha tenido que vivir ahí.

"Se prohibe terminantemente el acceso a esta sede en pijama, bata o zapatillas de estar por casa", reza en mayúsculas este cartel ubicado en lo que parece la entrada de la sede judicial.

Esta publicación ha dado pie a decenas de mensajes de todo tipo, algunos de juristas, comentando la situación y, ya de paso, la situación de la Justicia en España. "Luego que no se quejen de que los juicios o declaraciones se retrasan, porque eso implica obligar a muchos a tener que volver a casa a cambiarse...", dice una conocida tuitera.

Otra persona señala: "Cuidao, lo que ha tenido esta gente que haber visto para haber puesto semejante cartel". Y otra persona añade en las respuestas: "Juzgados con Derecho de Admisión".

Y hay más. "Made in La Linea. Pero vamos prohibirlo ahora cuando se ha ido toda la vida", "Pero cómo va la gente al juzgado?" y "Por fin un juzgado que lo prohíbe. Me parece genial, no es normal que la gente vaya al juzgado con esas pintas" dicen otras personas en las réplicas.