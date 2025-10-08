Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
Un restaurante de Madrid dice basta a lo que muchos clientes hacen últimamente: puede sentar precedente
Un restaurante de Madrid dice basta a lo que muchos clientes hacen últimamente: puede sentar precedente

Los hosteleros ya se han hartado. 

Rodrigo Carretero
Una mesa en un restaurante.Getty Images

La Taberna Chiripa, un restaurante situado en el centro de Madrid, ha anunciado que ha tomado una decisión contundente para frenar una práctica que últimamente se ha puesto de moda entre algunos clientes: reservar en varios locales para el mismo día a la misma hora y, finalmente, elegir uno de ellos sin cancelar la reserva en los demás.

"¿Por qué reservas en distintos sitios el mismo día y a la misa hora? Desde Taberna Chiripa hemos detectado que hay mucha gente que reserva en el mismo día y para la misma hora en distintos restaurantes", empieza diciendo el dueño del negocio en una publicación en Instagram.

"Dado que nos parece una falta de respeto hacia otros compañeros y hacia clientes que sí de verdad quieren venir, hemos decidido que persona que veamos que ha reservado en distintos sitios a la misma hora, vamos a cancelar su reserva en nuestro restaurante para así no fastidiar a otros compañeros y darle la oportunidad a gente que de verdad quiera venir", anuncia.

Eso es algo posible gracias a algunas aplicaciones de hostelería, que permiten ver a los restaurantes dónde ha reservado cada cliente. "Así que si de verdad quieres salir un viernes a cenar o un fin de semana o cuando sea, reserva en un solo sitio. Nosotros si vemos que hay varias reservar la vamos a cancelar", insiste.

"En el negocio de la restauración está muy normalizado reservar una mesa y luego no acudir. O reservar en varios restaurantes para decidir el último minuto cuál es la mejor opción. El cliente no se da cuenta de lo que supone para los restaurantes este tipo de comportamientos", se lamenta la Taberna Chiripa en su publicación. 

En las reacciones, la mayoría de los usuarios aplauden la idea. "Bien pensando, es una iniciativa interesante. Lo único que le veo es que tenemos varias plataformas de reservas y ninguna cruza datos con otras, así que es un paso adelante, pero ni aunque todos los hicieran solucionaría del todo el problema. Igualmente, felicidades por la valiente y honrada iniciativa".

"¡Ojalá más compañeros se lancen a hacer lo mismo! ¡Bravo!", dice otra. Y una más: "Muy muy bien hecho!! Hay que educar al cliente".

